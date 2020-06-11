Не для слабонервных: на ферме под Екатеринбургом нашли истощенных животных

Жительница Екатеринбурга Елена Хабарова шокировала соцсети кадрами с фермы «Бархатные рога», расположенной в Сысертском районе. Долгожданная поездка всей семьей в контактный зоопарк завершилась со слезами на глазах. Это и не удивительно - в тридцатиградусную жару в вольерах были обнаружены истощенные животные.

- Олени нас очень порадовали, но обойдя небольшую территорию, мы наткнулись на старую, ржавую и зловонную клетку, - рассказывает детали поездки Елена. - Там находился в ужасном состоянии медведь. По ощущениям и внешнему виду за бедным медведем совсем не ухаживают, вся шерсть в грязных колтунах. Мишка спит в своих экскрементах и остатках гниющего мяса. В жару у мишки него не было даже воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784314" frameborder="0"></iframe> На Урале обнаружили истощенных животных.Видео: Елена Хабарова

По пути к выходу семья Хабаровых увидела еще загон с верблюдом. Животное едва подавало признаки жизни, а из еды у горбатого была лишь протухшая морковь.

- Верблюд жалостно лежит в куче моркови, пытаясь отыскать хоть что-то съедобное, - добавляет Елена.

Кадры с фермы быстро облетели паблики и дошли до областной прокуратуры. Теперь ведомству предстоит провести проверку и дать оценку работе владельцев животных.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура с привлечением ветеринаров проверит соблюдение ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании животных, а также даст правовую оценку деятельности фермы, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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