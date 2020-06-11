Не для слабонервных: на ферме под Екатеринбургом нашли истощенных животных
Жительница Екатеринбурга Елена Хабарова шокировала соцсети кадрами с фермы «Бархатные рога», расположенной в Сысертском районе. Долгожданная поездка всей семьей в контактный зоопарк завершилась со слезами на глазах. Это и не удивительно - в тридцатиградусную жару в вольерах были обнаружены истощенные животные.
- Олени нас очень порадовали, но обойдя небольшую территорию, мы наткнулись на старую, ржавую и зловонную клетку, - рассказывает детали поездки Елена. - Там находился в ужасном состоянии медведь. По ощущениям и внешнему виду за бедным медведем совсем не ухаживают, вся шерсть в грязных колтунах. Мишка спит в своих экскрементах и остатках гниющего мяса. В жару у мишки него не было даже воды.
На Урале обнаружили истощенных животных.Видео: Елена Хабарова
По пути к выходу семья Хабаровых увидела еще загон с верблюдом. Животное едва подавало признаки жизни, а из еды у горбатого была лишь протухшая морковь.
- Верблюд жалостно лежит в куче моркови, пытаясь отыскать хоть что-то съедобное, - добавляет Елена.
Кадры с фермы быстро облетели паблики и дошли до областной прокуратуры. Теперь ведомству предстоит провести проверку и дать оценку работе владельцев животных.
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура с привлечением ветеринаров проверит соблюдение ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании животных, а также даст правовую оценку деятельности фермы, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге скончался щенок хаски, которого хозяин бросил на улице умирать в сумке.
Живодер оставил умирать собаку, когда ей поставили неутешительный диагноз. (подробнее)
«Это щенки от его собаки»: подробности убийства животных уральскими школьниками.
Трех щенков сначала закопали, а потом забили палками и камнями (подробнее)
В Перми собаки загрызли женщину на могиле ее пекинеса
80-летнюю женщину растерзала стая диких собак (подробнее)
Натиск добра: как Интернет объявил войну «живодерам» из Башкирии
СМИ облетела новость о башкирских живодерах. Дети жестоко расправились со щенками и их матерью. Меньше чем полмесяца спустя появились новые заголовки — люди грозят расправой малолетним садистам. Дети беспощадны к животным, взрослые угрожают детям. Как же случилось, что жестокость в наше время ходит по замкнутому кругу? (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU