«С чего вы решили, что ей плохо?!»: истощенную медведицу с уральской фермы хотят временно усыпить

После скандала вокруг фермы «Бархатные рога», где обнаружили истощенную медведицу Машу и верблюда Яшу, владельцам бизнеса предстоит объясниться не только перед зоозащитниками, но и прокуратурой.

На видео снятом екатеринбурженкой Еленой Хабаровой видно, как животные лежат в собственных фекалиях на тридцатиградусной жаре.

- Уходили с фермы со слезами на глазах, - вспоминает поездку на ферму Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784366" frameborder="0"></iframe> На ферме под Екатеринбургом нашли истощенную медведицу.Видео: Елена Хабарова

Мы связались с хозяевами Маши и Яши с просьбой рассказать свое видение ситуации. По их словам, медведица и ее сородич по кличке Миша действительно живут в скромных условиях, но ответственность за них должно нести государство. Что касается верблюда, то он, якобы, «любит полежать забора».

Верблюд Яша лежал вокруг гнилой моркови. Фото: Елена Хабарова

- Я с партнерами по бизнесу приобрел ферму три года назад, медведи были еще при старых владельцах, - рассказывает «Комсомолке» Петрос Нерсесян. – Медведям около 4-5 лет, по всем документам они принадлежат государству, а значит за ними должен следить департамент животного мира. Мы неоднократно обращались туда с просьбой забрать их или выделять деньги на содержание. Вместо этого тишина, но может после всей этой шумихи хоть кто-то зашевелится из чиновников.

Нерсесян отметил, что оплачивает еду для косолапых из своего кармана. Но при этом бизнес работает в большой убыток.

На Урале нашли истощенных животных 00:00 00:00

- Основной вид нашей деятельности – разведение оленей. Сейчас их у нас 750 голов. В год прибыль порядка 3 миллионов рублей, а расходы – 4,5 миллиона. То есть работаем в убыток. Конечно, у меня нет лишних денег на постройку вольеров медведям. С чего вы вообще решили, что Маше плохо?! Ее кормят три раза в день. Сейчас планируем открыть сбор средств, может люди, прочитав о нас новости, захотят помочь. Мы уже обратились к ветеринарам зоопарка Екатеринбурга, чтобы они помогли временно усыпить Машу и перенести ее в более просторную клетку. Им – отдельное спасибо, попросили символическую сумму в 10 тысяч. Частники требуют в 5-10 раз больше.

Глава свердловского департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов заявил, что в курсе происходящего на ферме и заверил, что «содержание животных и ветеринарное сопровождение ведется на должном уровне».

- Руководство фермы относится достаточно серьезно и ответственно к вопросам содержания животных, тратит действительно много средств для того, чтобы прокормить и обеспечить ветеринарным сопровождением своих питомцев, – сказал директор департамента.

Чиновник добавил, что о состоянии медведей можно судить даже просто по внешнему виду.

- Он упитанный, неистощенный, накормленный, весит более 150 килограммов. Сегодня медведь будет помещен в просторную клетку. Для этого животное на время усыпят и безопасно переместят. Сделать это планировалось чуть позже, ближе к осени, когда у медведей заканчивается гон и они становятся менее активными. Но сегодня откликнулось много добровольцев, которые помогут сотрудникам фермы провести эту операцию оперативно.

Верблюд Яша прошлой зимой. Фото: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области

Что касается верблюда, то, по словам Кузнецова, на внешний вид, скорее всего, повлияло то, что сейчас верблюды линяют и мех сходит неравномерно.