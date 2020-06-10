Возвращалась с похорон: в Екатеринбурге девушку-участкового поймали пьяной за рулем

В Екатеринбурге сегодня поймали пьяной за рулем девушку-участкового. Сотрудница полиции возвращалась с похорон. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сотрудники ГИБДД остановили машину девушки для проверки документов.

- К большому сожалению, это правда. Представительница ОВД отказалась пройти медосвидетельствование, когда наряд ГИБДД остановил ее для проверки документов, - рассказал Валерий Горелых.

Также начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области добавил, что в системе МВД вне зависимости от того, был ли полицейский замечен в вождении машины в пьяном виде или нет, если он отказался от экспертизы это приравнивается к поступку, порочащему честь сотрудника. Девушку-участкового уже решено уволить.

- Такую принципиальную позицию занимает начальник УМВД Екатеринбурга полковник Игорь Озеров, который уже принял решение расстаться с допустившей нарушение сотрудницей. Позиция руководителя Свердловского МВД Александра Мешкова простая: пьяный за рулем - преступник независимо от того, в погонах он или нет, - отметил Валерий Горелых.