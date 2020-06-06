Редкий хищник: в Екатеринбурге прооперируют пернатого поедателя змей

В Екатеринбург доставили редкую хищную птицу змееяд, которой нет ни в одном зоопарке России. Взрослого змееяда нашли в окрестностях Уфы, после чего привезли в центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан», расположенный в поселке Кашино под Екатеринбургом.

У птицы оказалось сломано крыло, и на днях ей сделают операцию. Летать она пока не может, как и охотиться. Змееяд - одна из самых пугливых и недоверчивых к человеку птиц в природе. Питается она исключительно змеями.

- Вот такую птичку привезли сегодня из Башкирии. У нее сломано одно крыло. Повезем скоро на операцию в ветеринарную клинику, - рассказывают в центре реабилитации хищных птиц.