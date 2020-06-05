Голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области: как избирателей защитят от коронавируса

До дня голосования по поправкам в Конституцию РФ остается меньше месяца. И хотя этим днем считается 1 июля, фактически само голосование начнется раньше и будет длиться несколько дней – так сделано специально, чтобы на избирательных участках не собиралось большое количество людей, и можно было соблюдать дистанцию.

- В труднодоступных территориях Свердловской области голосование начнется за 20 дней до 1 июля. А за шесть дней до 1 июля, то есть 25 июня оно стартует уже везде, - объясняет Владимир Русинов, председатель Избирательной комиссии Свердловской области. - Всего принять участие в голосовании смогут 3 330 762 избирателя в регионе. По явке, наверное, сможем охватить 60% от этого числа.

Из-за пандемии коронавируса на избирательных участках будут предприняты меры, которые сократят риск заражения избирателей. Во-первых, всех членов избирательных комиссий протестируют на COVID-19. Сейчас региональный избирком обсуждает с областным минздравом, как и когда это можно сделать.

- У избирателей при входе на участок будут измерять температуру бесконтактным способом, - говорит Владимир Русинов. - Также перед тем, как зайти на участок, каждый избиратель получит маску и перчатки, будут и гели, и другие средства для обработки рук. Затем избиратель подходит к столу для получения бюллетеня, на секунду приспускает маску и на расстоянии показывает членам комиссии паспорт. Затем он берет бюллетень и заходит в кабинку. Штор в кабинках не будет. Это требование Роспотребнадзора. Дальше он опускает в урну для голосований бюллетень и по указателям уходит с избирательного участка, сняв перед этим маску и перчатки и сложив их в специальную емкость. Мы будем утилизировать их потом.

Последним днем голосования по поправкам станет 1 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Само помещение избирательных участков обещают обрабатывать и проводить в них влажную уборку каждый час. Проголосовать можно будет и из дома - члены избиркома, через приоткрытую дверь передадут человеку комплект, в который входят бюллетень, ручка, маска, салфетка и перчатки, чтобы избиратель мог полноценно открыть им дверь и на расстоянии в 1,5-2 метра показать свой паспорт.

- Затем он заполняет бюллетень в квартире и опускает его в ящик для голосования, который члены избиркома принесут с собой, - уточняет Владимир Русинов. - Сами члены избирательных комиссий будут одеты в одноразовые халаты, маски, перчатки, защитные экраны. Где-то обязательно с ними придут наблюдатели.

Правда, пока в региональном избиркоме еще не решили, как именно избиратели смогут убедиться, что человек по ту сторону двери – действительно член избирательной комиссии, а не злоумышленник, который притворяется им.

- Мы этот вопрос сейчас прорабатываем, но предварительно можно сказать, что члены избиркома ведь будут приходить только по обращению гражданина с согласованием точного времени и даты, поддерживая контакт через телефон, - добавляет Владимир Русинов.

Ходить по домам члены избиркома будут с 25 июня вплоть до 1 июля, до 17.00. Бюллетени, заполненные до 1 июля запечатают в специальные сейф-пакеты. Вскроют 1 июля после 20.00.

- Хранить мы их будем в сейфах под охраной полиции, - уточняет Владимир Русинов.

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