2020-06-01T12:07:42+03:00
Экономика

«Уральские авиалинии» и «Промсвязьбанк» подписали соглашение по переносу кредитных платежей

Авиакомпании реструктуризировали задолженность на 1 миллиард рублей
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В настоящее время банк рассматривает варианты дополнительного финансирования авиакомпании «Уральские авиалинии»В настоящее время банк рассматривает варианты дополнительного финансирования авиакомпании «Уральские авиалинии»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» и ПАО «Промсвязьбанк» подписали соглашение о реструктуризации задолженности авиакомпании на сумму 1 миллиард рублей. В рамках подписанного соглашения достигнута договоренность о переносе предстоящих в мае-августе 2020 года платежей по кредиту на более поздний период.

Соглашение достигнуто в рамках комплекса мероприятий, направленных на поддержку отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). В настоящее время банк рассматривает варианты дополнительного финансирования авиакомпании «Уральские авиалинии» как предприятия, входящего в перечень системообразующих организаций российской экономики.

- Не секрет, что авиационная отрасль – одна из самых пострадавших отраслей в текущей ситуации. Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции, и связанный с этим вынужденный запрет международных полетов, сначала привели к падению объемов международных перевозок, а вслед за этим, по мере введения ограничительных мер, значительно сократился и внутренний пассажиропоток. Мы предприняли ряд экстренных антикризисных мер, которые позволили стабилизировать экономику авиакомпании в этот непростой период. В ряде СМИ прошла информация о том, что банки не идут навстречу авиаторам, отказывают в предоставлении новых кредитов и, как следствие, российские авиакомпании находятся на грани банкротства. Как показала наша практика, это совершенно не соответствует действительности. С ПСБ нам удалось найти компромиссное решение, благодаря содействию Правительства РФ, Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассказывает Генеральный директор ОАО АК «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

- Для предприятий-клиентов банка, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года ПАО «Промсвязьбанк» оперативно разработал программу поддержки клиентов на период восстановления их хозяйственной деятельности. Целью программы является стабилизация финансового положения заемщиков, снижение долговой нагрузки и реструктуризация задолженности по упрощенной процедуре. Промсвязьбанк высоко оценивает сотрудничество с ОАО АК «Уральские авиалинии». Мы уверены в том, что компания достойно выйдет из сложившейся ситуации и сохранит свои лидирующие позиции в рейтинге российских авиакомпаний», - говорит управляющий Уральским филиалом «Промсвязьбанка» Ринат Иржанов.

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