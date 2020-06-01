«Малыши наряжались к приходу гостей»: военные устроили трогательный праздник под окнами детдома в Екатеринбурге

В честь Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, артисты Окружного дома офицеров ЦВО решили устроить персональный праздник для маленьких воспитанников дома-интерната для умственно отсталых детей в Екатеринбурге. Мероприятие проходило с соблюдением всех норм санбезопасности – артисты выступали под окнами, не контактируя с детьми, на расстоянии не менее 15 метров.

Порядка 100 малышей следили с балконов и из окон за выступлениями военных танцоров и певцов, нарядившихся в костюмы барсука, собачек и цветов и запускающих воздушные змеи.

Решение о необычном поздравлении в период самоизоляции принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Фото: пресс-служба ЦВО

- Конечно, мы очень рады. И дети, и сотрудники – все очень рады. Мы уже соскучились по людям, никуда не выходили уже второй месяц, поэтому это очень для нас важно, значимо и приятно. Все дети нарядные, готовились к приходу гостей, - рассказали директор детдома Наталья Печеник.

Для малышей артисты ОДО подготовили специальную праздничную программу – они показали стихопредставление с элементами клоунады и музыкальными номерами.

Фото: пресс-служба ЦВО