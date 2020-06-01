Вместо заграницы – Черное море или Шарташ: фотоподборка уральских красавиц в купальниках к первому дню лета

Наступило долгожданное лето, но в этом году многие останутся без отпусков на любимых зарубежных курортах. Когда Россия возобновит авиасообщение с другими странами по-прежнему неизвестно, да и обстановка с отечественными курортами до конца не ясна.

К первому дню июня «Комсомолка» сделала подборку фотографий уральских красавиц в купальниках.

София Никитчук, «Мисс Екатеринбург-2014», «Мисс Россия-2015»

- Какой в этом году отпуск?! Карантин же! – рассказывает модель. – Придется этим летом ехать в Сочи.

nikitchuksofi София Никитчук на побережье Мексики

nikitchuksofi А этот снимок сделан в Майами-Бич во Флориде

Ирина Антоненко, «Мисс Екатеринбург 2009», «Мисс Россия 2010»

Звезда сериала «Магомаев» сейчас находится в Лос-Анджелесе. Там лишь недавно открыли для посещения пляжи, но с соблюдением дистанции в 1,5-2 метра друг от друга.

irina8antonenko Актриса на западном побережье США

Аня Лесун, «Мисс Екатеринбург-2012»

Сейчас девушка из Екатеринбурга живет и работает в США. Сразу после победы в конкурсе красоты девушка переехала в Москву и начала строить карьеру модели. Но долго в столице девушка оставаться не стала. Она перебралась в Нью-Йорк, и теперь ее можно увидеть на подиуме New-York Fashion Week.

anyalesun Аня Лесун на пляже в Коста-Рике

Юлия Михалкова, экс-участница шоу «Уральские пельмени»

После ухода из легендарного состава шоу Юлия приступила к съемкам детского КВН. В последнее время уралочка много путешествует по России и миру, а недавно выпустила свою первую книгу «Не говори мужчинам «нет».

mihalkova Михалкова во время отпуска на Бали

Клава Кока (Клавдия Высокова), певица лейбла Black Star

Еще недавно о ней почти никто не знал, а сейчас у нее 4 миллиона подписчиков в Instagram. Клава Кока стремительно набирает популярность, а поклонники уже сбились в догадках о том, кто является ее ухажером.

Сначала ей приписывали роман с Моргенштерном, теперь все только и говорят о романе с Димой Биланом.

klavacoca Клава Кока в Индонезии

Олеся Красномовец, бывшая легкоатлетка, серебряная призерка Олимпиады в Афинах

Ее форме могут позавидовать даже заядлые фитоняшки. Каждый день Олеся Красномовец поражает поклонников упражнениями. Несмотря на самоизоляцию легкоатлетка занимается как дома, так и на свежем воздухе.

Красномовец тренируется практически каждый день. Фото: предоставлено героиней публикации

Олеся поддерживала себя в форме даже на самоизоляции. Фото: предоставлено героиней публикации

- Европейский отдых - это мой вариант! В прошлом году впервые полетели в Турцию и кайфанули. Кемер покорил моё сердце. В этом году летим в Сочи. Все, что планировали в Европе, пришлось отменить, - рассказывает Красномовец. - Наши пляжи я не люблю, хотя с удовольствием выезжаем в загородные клубы.

Анастасия Шатрова, модель plus-size

Бывшая сотрудница полиции на протяжении последних лет построила успешную карьеру, как модель с пышными формамим. Анастасия снимается для брендов женской одежды и проводит по всей стране конкурсы красоты для девушек plus-size.

В конкурсах красоты plus-size принимают участие девушки с 46 размером одежды и больше. Фото: предоставлено героиней публикации

Анастасия Шатрова из Екатеринбурга, которая 11 лет работала в полиции, в патрульно-постовой службе, а потом решила поменять жизнь и работу. Фото: предоставлено героиней публикации

- В Екатеринбурге очень много мест, которые я люблю. Самое ближнее, к примеру, озеро Шарташ, хоть там и нельзя купаться. Как говорится, если очень хочется, то можно! Так же люблю озеро Песчаное, или Челябинские озера! В общем, уральское малоснежное лето хоть и короткое, зато время мы проводим продуктивно! – делится Шатрова.

Анна Храмцова, главная красавица Росгвардии

Прапорщик Храмцова стала известна на всю страну после победы в национальном конкурсе среди сотрудниц ведомства. Кроме этого, Анна является двукратным победителем конкурса по фитнес-бикини.

Кто бы мог подумать, что в силовых структурах есть такие красавицы? Фото: предоставлено героиней публикации

- Городским пляжам предпочту тренировку в спортзале или встрече с родителями на даче. Заграничный отдых запрещает служба, поэтому в предыдущем году отдыхала в Крыму, где мне очень понравилось. В этом году планировала снова посетить Крым, но в связи с пандемией мой рапорт на выезд за пределы города был отклонен, - рассказала «КП» Анна Храмцова.