Узнал о беде и сразу перевел деньги: футболист «Зенита» Шатов пожертвовал полмиллиона рублей тяжелобольной девочке

- Я и подумать не мог, что игрок сборной России обратит внимание на проблему моей семьи! – радостно рассказывает отец трехлетней Ульяны, житель Нижнего Тагила Виталий Стяжкин.

Несмотря совсем на малый возраст у девочки с полутора лет удалены обе почки. Всему виной врожденный нефротический синдром. Проще говоря – организм Ульяны не справляется с очисткой от токсинов самостоятельно, и стремительно вымывается белок, являющийся строительным материалом для клеток.

С первых месяцев жизни малышка знает, что такое капельницы и гемодиализ. Дома ребенок практически не бывает, а маленькие ручки уже давно покрылись отеками из-за иголок.

Ульяна Стяжкина и ее отец Виталий. Фото: соцсети

В июне Ульяну ждет долгожданная пересадка почки, скорее всего донором выступит кто-то из родителей. Но если операцию по пересадке покрывает обычная страховка, то денег на препараты у семьи Стяжкиных нет. 1 660 000 рублей – именно столько нужно на покупку лекарств, без которых почка будет бесполезна.

Два дня назад у родителей было на счету лишь треть суммы, но тут внезапно на телефон Виталия пришло уведомление «Олег Александрович Ш.» перевел 500 000 рублей. Отец Ульяны сразу понял, кто обратил внимание на его беду.

Еще в детстве он в одном дворе играл в футбол с будущей звездой российского футбола, а ныне полузащитником питерского «Зенита» Олегом Шатовым.

Олег Шатов перевел 500 тысяч рублей семье девочки из Нижнего Тагила 00:00 00:00

- У нас есть общий знакомый, он устраивает в Нижнем Тагиле футбольный турнир имени Шатова, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Виталий Стяжкин. - Он и поле нам хорошее построил, и постоянно выделяет деньги на поездки детей на игры по области и в другие регионы. Вот приятель и рассказал Олегу о нашей ситуации. Мне передали, что Шатов в курсе, а уже вечером деньги пришли на карту. Это огромные для нас деньги, спасибо ему огромное, не забывает земляков.

Шатов перешел в "Зенит" в 2013 годуФото: Александр ГЛУЗ

Отец знаменитого футболиста не знал о последнем подвиге сына. Говорит, Олег слишком скромный парень, чтобы афишировать свою благотворительность.

- Не слышал о помощи семье этой девочки, - ответил на вопрос «КП» Александр Шатов. – Горжусь, что вырастил такого сына! Он у нас не любит хвастаться, даже родителям не сказал.

СПРАВКА «КП»

Олег Шатов родился 29 июня 1990 года в Нижнем Тагиле.

Несмотря на то, что путь в большом футболе Шатов начал в «Урале», его по праву считают воспитанником мини-футбольной «Синары». В 2011 году полузащитник перешел в «Анжи», который тогда тренировал Гус Хиддинк, а в 2013 перебрался в «Зенит».

Также Шатов сыграл 28 матчей за сборную страны, забил два мяча. Но с 2016 года в национальную команду не вызывался.