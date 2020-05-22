Всему виной дороги: глава района объяснил, за что подает в суд на мэрию Екатеринбурга

В политической жизни Екатеринбурга разразился скандал. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рискует стать ответчиком в суде. Инициатором судебной тяжбы может стать его подчиненный - глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Яблоком раздора стало дисциплинарное взыскание.

Началось все еще 11 мая, когда мэр делал объезд по улицам Уралмаша и Эльмаша. Тогда Александра Высокинского не устроила ни весенняя уборка, ни состояние дорог.

- Я сначала давал объяснения по этому поводу. А потом мне было объявлено дисциплинарное взыскание, - рассказывает "КП" Роман Кравченко. - Я с этим взысканием не согласен. Найти проблему можно в любом районе, а тем более в Орджоникидзевском, так как это самый большой район города. Деньги сюда вкладывались мизерно, с тех пор, как заводы, которые содержали район, перестали выполнять эту функцию.

По словам Романа Кравченко, денег из казны Орджоникидзевскому району выделяют примерно, как остальным районам. Но при этом жилой фонд и коммуникации на Уралмаше и Эльмаше в разы старее.

- Я не говорю, что другим районам денег выделяют больше. Но мы прекрасно понимаем, что, например, в центре города некоторые дороги и тротуары перекладываются раз в три-четыре года, а у меня есть дороги, которые меняют раз в 40 лет! Кроме того, все дороги и тротуары разделяются по категориям. Приоритет для внекатегорийных дорог и дорог первой категории, а для третьей и четвертой – финансирование в разы меньше. Так вот, в центральной части города преобладают дороги первой категории, а у меня 50% дорог – третьей категории. А содержать их нужно также, - сетует глава района. - Прежде чем меня к чему-то привлекать, нужно сначала создать в районе условия, но на данный момент их нет.

Глава города остался недоволен качеством уборки УралмашаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также Роман Кравченко уточнил, что объезд Александр Высокинский совершал 11 мая, а весенняя уборка должна была быть завершена только к 15. Поэтому специалисты ДЭУ еще не успели полностью привести район в порядок.

По словам главы района, реакция Александра Высокинского на перспективу судебной тяжбы ему неизвестна. Корреспондент «КП» обратился в пресс-службу мэрии, но там от комментариев по данной теме отказались.