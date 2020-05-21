Сын уральского олигарха попал в список Forbes богатейших наследников в России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России. По данным издания, в стране насчитывает 20 семей, где на каждого ребенка приходится по 2,25 миллиарда долларов. В число «золотой молодежи» вошел 32-летний сын уральского бизнесмена Александр Пумпянский. Его отец владелец Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.

Составители рейтинга учитывают состояние миллиардера и делят его на всех признанных детей. Первую строчку самых богатых наследников снова занял Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова.

Отец Александра Дмитрий Пумпянский Почетный гражданин Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году потенциальное наследство Александра Пумпянского составило 2,1 миллиарда рублей. Кстати, сын олигарха уже несколько лет работает в компании своего отца. Он возглавляет советы директоров АО «Группа Синара» и СКБ-банка.

В прошлом году Александр рассказывал изданию Forbes Life о семейных виноградниках во Франции, которыми его семья владеет уже 11 лет. Имение Пумпянских Prieure de Saint Jean de Bebian находится в регионе Лангедок на Юге Франции. Туда Александр приезжает минимум раз в месяц, а в сезон бывает чаще.

- В 2008-м мы пустились в приключение, — рассказал Александр Пумпянский. — Мы не знали, во что это выльется, и не собирались ничего резко менять. Отца интересует вино, потому что его интересует все.

Кстати, бутылка вина из виноградников Пумпянских продается в российских магазинах за 5 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Пумпянский родился 22 марта 1964 года. Входит в список 200 богатейших людей страны, его состояние на 2020 год составляет 1800 миллионов долларов. Председатель совета директоров Трубной металлургической компании. Женат, есть один сын. Владеет Екатеринбургской галереей современного искусства. С 2019 года Почетный гражданин Екатеринбурга.