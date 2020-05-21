«Очнулся, когда меня оттаскивали в какие-то кусты»: неизвестные избили до полусмерти фотографа из Екатеринбурга

Только начинает казаться, что «разбойные 90-е» ушли, уступив место соблюдению законодательства, как они возвращаются снова. Неделю назад, 14 мая, на фотографа из Екатеринбурга Алексея Зарецкого напали неизвестные и избили до полусмерти. После чего забрали деньги, документы, телефон и фототехнику на 148 тысяч.

Это произошло ночью, около 02:00, когда Алексей ждал такси на улице: вместе с другом они собрались по домам после того, как припарковали машину на улице Восточная. От остановки товарищи двинулись раздельно: первая машина приехала быстрее, поэтому уже через несколько минут Алексей остался один, ждать вторую.

- Я плохо помню, что произошло, потому что у меня частичная потеря памяти. Помню какое-то движение слева, удар в район головы или челюсти. Плюс, я «поплыл» очень быстро. Успел повернуться к ним лицом, тут же посыпался град ударов. Я пару раз смог ответить, но это не помогло, - вспоминает Алексей. – Я потерял сознание, очнулся, когда меня оттаскивали в какие-то кусты, чтобы, видимо, никто не видел. Потом снова отключился, а когда очнулся, вокруг никого не было. Мне было очень плохо, про рюкзак с техникой забыл уже, поискал по кустам телефон, но не нашел. Помню, что их было человека три-четыре, все в черном, на вид где-то лет 25-30.

Алексей отказался от госпитализации. Фото: представлено героем публикации

До дома Зарецкий пошел пешком – идти было недалеко, всего 10 минут по прямой. Но, по его словам, путь домой растянулся на несколько часов. По пути Алексей несколько раз терял сознание – мимо проезжали немногочисленные машины, но никто не остановился, чтобы помочь.

- В общем, кое-как я добрался до дома и сразу отключился. Утром проснулся и понял, что это был не сон. Тогда пошел к друзьям, они живут в соседнем доме, и они уже вызвали «скорую» и полицию, - рассказывает Алексей.

Медики констатировали Алексею закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, выбитые зубы, множественные ушибы и ссадины. Но от госпитализации молодой человек отказался, поскольку дома у него осталась совсем одна собака, за которой нужно присматривать. Чуть позже он написал заявление в полицию и вместе с силовиками отправился на место происшествия. Мы запросили у пресс-группы УМВД по Екатеринбургу комментарии по этой теме.

- По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Пострадавший направлен на прохождение СМО для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали там.

Сейчас Алексей ищет любую возможность, чтобы восстановить потери – за часть украденной техники он выплачивает кредит. Но взять новый нет возможности. Поэтому он предлагает на продажу свои фотографии. Посмотреть их и связаться с ним самим можно здесь.