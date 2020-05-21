2020-05-21T09:24:49+03:00
Общество

«Мне надо в цирк»: в свердловской колонии обнаружили женщину, к которой прилипают ложки

Анастасия Фадеева может притягивать к своему тметаллические предметы словно магнит
Юлия СТАЛИНА
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Свой талант Анастасия открыла случайно. Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской областиСвой талант Анастасия открыла случайно. Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
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- У нас в колонии появилась женщина-магнит, - объявили в «ИК-6».

Анастасия Фадеева отбывает наказание в женской тюрьме Нижнего Тагила. Там то 24-летняя девушка и обнаружила свою сверхспособность – к ее телу прилипают ложки. На груди она может удерживать до трех столовых предметов, но это не предел. Недавно на конкурсе талантов в колонии женщина-магнит поразила публику своей способностью.

О том, что Анастасия умеет притягивать металлические предметы, она узнала случайно.

- Я пила чай на кухне, задумалась, поднесла ложку ко лбу, и она на несколько секунд прилипла. Сперва я подумала, что это случайность, опять поднесла ложку ко лбу, и она прилипла вновь. Поскольку все девочки в отряде знали о предстоящем конкурсе «В зоне талантов», они начали шутить, мол, «Настя, ты же человек-магнит!», мы посмеялись. Я тренировалась какое-то время. На данный момент могу «примагнитить» к себе три ложки, - рассказывает о себе девушка.

Анастасия скромно говорит про себя: «я обычный человек». А ее талант – это случайность. Никогда раньше осужденная не замечала в себе таких способностей, да и у родных ничего подобного не было. Зато девушка задумалась развивать умение притягивать металлические предметы.

- Наверное, нужно изучить какую-нибудь литературу на эту тему, ведь, если есть такая номинация в различных конкурсах, значит, таких людей на земле немало, - размышляет Фадеева. - Могу сказать, что есть одна закономерность – я могу это делать только тогда, когда мне этого хочется, или если это необходимо. Отсюда можно сделать вывод, что эту способность можно развить с помощью силы воли.

Анастасия не только женщина-магнит, но и творческая натура. В колонии она поет в местном хоре и всегда выступает на праздниках. Также девушка хорошо шьет, рукоделием занималась еще на воле: вышивала, плела из бисера. Эти навыки пригодились в колонии.

- Девочки из моего отряда после конкурса подшучивают надо мной – говорят, что после освобождения я, с такой способностью, смогу работать в цирке и участвовать в конкурсе «Удивительные люди» по всему миру. Но я не считаю себя отличной от других, поэтому после освобождения я первым делом устроюсь на работу и пойду учиться. Очень хочу освоить профессию парикмахера - стилиста. А еще, мы с моим парнем поженимся, и у нас будет крепкая, большая и дружная семья, - признается героиня.

Больше всего Настя мечтает вернуться домой, сама она родилась в Качканаре, но сейчас живет в Нижней Туре. На воле ждет жених и любимый кот по кличке Тимоша. До конца срока у нее осталось чуть меньше трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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