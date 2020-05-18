2020-05-18T14:42:35+03:00
Общество

Индукционная мультиварка Polaris PMC 0489IH быстрее готовит любимые блюда и сохраняет витамины

В новой мультиварке можно готовить варенья, йогурты, запеканки и даже печь хлеб
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За счет индукционного нагрева, мультиварка Polaris PMC 0489IH в считанные секунды выходит на рабочую температуру. Фото: PolarisЗа счет индукционного нагрева, мультиварка Polaris PMC 0489IH в считанные секунды выходит на рабочую температуру. Фото: Polaris
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Новая мультиварка PMC 0489IH от Polaris - это многофункциональный кухонный прибор, который поможет вам приготовить не только вкусные, но и полезные блюда. В частности, одно из главных преимуществ мультиварки PMC 0489IH - технология индукционного нагрева Smart IH, которая обеспечивает оптимальную конвекцию тепла во всем объеме чаши, благодаря ее сферической форме и толщине 2,5 мм.

За счет индукционного нагрева, мультиварка Polaris PMC 0489IH в считанные секунды выходит на рабочую температуру, а это значит, что Ваши любимые блюда будут приготовлены быстрее, при этом сохранят все витамины и полезные свойства.

В индукционной мультиварке Polaris PMC 0489IH предустановлено 300 режимов и 57 программ приготовления, включая эко режим Су Вид и универсальную программу «Мой рецепт Plus», которая позволяет самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления пищи. Вы сможете готовить не только молочные каши, плов, супы, варенья, йогурты и запеканки, но также и печь хлеб.

С помощью таймера отсрочки до 24 часов, вы сможете приготовить еду к назначенному времени, а функция поддержания температуры сохранит блюда теплыми. Фото: Polaris

С помощью таймера отсрочки до 24 часов, вы сможете приготовить еду к назначенному времени, а функция поддержания температуры сохранит блюда теплыми. Фото: Polaris

Объем внутренней инновационной чаши мультиварки с эффектом русской печи – 4 литра, что позволяет приготовить блюда на большую компанию, до 8ми человек.

Чашу мультиварки можно мыть в посудомоечной машине, а безопасное шестислойное антипригарное покрытие устойчиво к царапинам.

В комплекте к интеллектуальному кухонному помощнику от Polaris, вы найдете книгу на 200 авторских рецептов и аксессуары для приготовления разнообразных блюд.

Гарантия 3 года.

СПРАВКА КП:

Polaris – швейцарский бренд бытовой техники, основным направлением деятельности которого является производство малой бытовой техники, теплового оборудования, водонагревателей, климатической техники и посуды.

ПроизводстваPolaris расположены на территории России и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы, Азии, СНГ и Ближнего Востока. Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров: только в России их более 300. Компания является лауреатом Премии «Марка № 1» в 2017 году, «Права потребителей и качество обслуживания в 2018 и 2019 г. в номинациях «Техника для кухни и посуда», «Техника для красоты», «Пылесосы» и «Утюги».

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