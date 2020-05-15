Президент «Урала» - о возобновлении чемпионата России по футболу

В пятницу, 15 мая, исполком РФС принял решение о возобновлении сезона РПЛ 2019/20 с 21 июня 2020 года. И вот основные тезисы:

- Места проведения игр турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации;

- Матчи Кубка страны возобновятся 24 июня;

- Турниры ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 март;

- По завершению сезона 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ в свою очередь получают право подняться в РПЛ.

- Все матчи пройдут без зрителей.

Возобновление матчей Кубка стало отличной новостью для руководства «Урала». Клуб Екатеринбурга так и не успел сыграть матч 1/4 против «Шинника»: сначала помешало отвратительное поле стадиона в Ярославле а затем ситуация с коронавирусом.

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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин:

- Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.