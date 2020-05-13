20 лет вертикали власти: чем запомнились уральские полпреды президента

Ровно 20 лет назад – 13 мая 2000 года президент России Владимир Путин образовал институт полномочных представителей главы государства в федеральных округах, и назначил на эти должности семь человек. После этого в стране заговорили о так называемой «вертикали власти», с помощью которой Путин стал укреплять государство.

Главная функция института была определена так: обеспечение реализации конституционных полномочий президента на территории округа.

ЛАТЫШЕВ

18 мая 2000 года в Уральском федеральном округе полпредом стал Петр Латышев, в чье ведение вошли административные территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Петр Латышев до назначения больше пяти лет работал заместителем министра внутренних дел, сохраняя должность при четырех министрах. В Екатеринбург он переехал в возрасте 51 года. Многие помнят громкий скандал, связанный с первым полпредом президента. Под его резиденцию хотели отдать знаменитый Дом пионеров рядом с Харитоновским парком. Общественность и представители образовательной среды тогда несколько месяцев выступали против этого решения.

Сам Петр Латышев неоднократно заявлял, что не собирается переезжать в это здание. В итоге так и вышло: полпред стал работать рядом с домом областного правительства в недостроенной пятиэтажке. Однако скандал успел прогреметь на всю страну, для его освещения в Екатеринбург на время командировали журналистов федеральных телеканалов.

Петр Латышев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Фото: официальный сайт Президента России

За восемь лет работы Петр Латышев запомнился знаковым проектом «Урал Промышленный – Урал Полярный», который предполагал масштабное освоение месторождений на севере Уральского федерального округа.

Петр Латышев умер 2 декабря 2008 года во время командировки в Москву в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности. Коллеги называли его настоящим государственником, профессионалом, который вникал в суть каждого рабочего вопроса.

ВИННИЧЕНКО

После этого полпредом президента в УрФО был назначен директор Федеральной службы судебных приставов Николай Винниченко, который приехал работать в Екатеринбург из северной столицы.

Именно при Винниченко в Екатеринбурге для полпредов построили шикарную резиденцию на улице Добролюбова на берегу реки Исеть. Этот объект стал предметом для критики со стороны уральской общественности: огромное здание на 12 тысяч «квадратов», где работает пара десятков чиновников, казалось жителям Екатеринбурга явным излишеством. Тем более функционал полномочного представителя президента до конца большинству уральцев неясен.

Ныне Николай Винниченко - заместитель Генерального прокурора РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУЙВАШЕВ

Более Винниченко ничем жителям федерального округа не запомнился. В сентябре 2011 года его сменил нынешний губернатор Свердловской области – Евгений Куйвашев. Он занимал должность полпреда президента до мая 2012 года.

Евгений Куйвашев занимал пост полпреда с сентября 2011 года по май 2012 года, после чего стал губернатором Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

За неполный год Куйвашев собственных проектов не инициировал. Известно, что он продолжал поддерживать развитие проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», однако вскоре покинул пост.

ХОЛМАНСКИХ

В мае 2012 года пост полпреда занял начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских. Выходец из Нижнего Тагила стал известен на всю страну в декабре 2011 года после разговора с президентом во время прямой линии.

Тогда Кремль сделал акцент на патриотическую повестку во время предвыборной кампании, и Холманских отлично вписался в этот тренд, когда выступил в защиту стабильного курса президента в период оппозиционных митингов.

Игорь Холманских пришел в политику на волне патриотизмаФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через пару месяцев после этого в стране было организовано движение «В защиту человека труда», которое провозгласило своей целью защиту прав рабочих и курса Владимира Путина. В марте Игорь Холманских возглавил это движение, а 18 мая стал полномочным представителем президента в УрФО.

Холманских запомнился сплавом по реке Чусовая, на который пригласили не только чиновников, но и журналистов, а также крайне редким общением со СМИ. Летом 2018 года он покинул должность, после чего ушел в тень.

ЦУКАНОВ

Нынешний полномочный представитель президента в УрФО – Николай Цуканов переехал работать в Екатеринбург из Калининграда, где занимал должность губернатора региона.

Цуканов заметно активнее своих предшественников: он реагирует на многие значимые и резонансные события на территории округа. Из последнего: полпред принял личное участие в решении вопрос о пропуске через российскую границу гуманитарного груза со средствами защиты от коронавируса, которые закупил в Китае уральский предприниматель Игорь Алтушкин.

Николай Цуканов держит ряд ключевых вопросов на личном контролеФото: Алексей БУЛАТОВ

Также Николай Цуканов контролирует ситуацию выплатами медикам в период пандемии.