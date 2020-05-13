Прокуратура разберется с «двойником» сайта театра Николая Коляды, где продавали билеты по заоблачным ценам

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку «двойника» сайта уральского драматурга Николая Коляды. Поводом к проверке стало обращение депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. Он обратил внимание на сообщения Николая Коляды в соцсетях. В них драматург сетовал на то, что в интернете действует сайт, который внешне очень схож с оригинальным сайтом Коляда-Театра. Кроме того, название сайта также очень похоже на оригинал. Подобные ресурсы называют клонами.

Под видом настоящего сайта Коляда-Театра действовали спекулянты, продававшие билеты на спектакли по заоблачным ценам.

Андрей Альшевских написал в прокуратуру письмо, где попросил разобраться со спекулянтами.

Ответ от надзорного ведомства Альшевских опубликовал у себя в Facebook.

- Прокуратурой области проводится проверка по поступившему из Генеральной прокуратуры Российской Федерации вашему обращению о незаконности реализации через сайт: www.kolyada-theatre.com билетов в АНО «Коляда-Театр», - говорится в письменном ответе на депутатский запрос.

В разговоре с «КП» Николай Коляда также подтвердил, что прокуратура начала проверку.

- Спасибо, что прокуратура этим обеспокоилась. Спасибо Альшевских, что обратил внимание. Таких сайтов-клонов полно у каждого театра в Москве. Это просто какое-то бедствие. Кто создает эти сайты, я не знаю, пускай прокуратура раскопает, - отметил Николай Коляда.

Данных о том, скольких зрителей интернет-проходимцам удалось обмануть, у Коляды нет. Но он рассказал, что жалобы получал от многих поклонников театра. Драматург напомнил, что в оригинальном названии сайта используется домен «ru», а «двойник» сайта Коляда-Театра заканчивается на «com».