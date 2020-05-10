Портрет Маршала Жукова пролетел на воздушном шаре над Екатеринбургом [ВИДЕО]

Над Екатеринбургом пролетел воздушный шар с портретом Маршала Жукова. Сегодня, 10 мая, Федерация бокса Свердловской области организовали акцию в честь 75-летия победы. Смотрим, как это было.

Организаторам пришлось ждать попутного ветра.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шар должен был взлетать у стадиона «Екатеринбург-Арена». Запуск назначили на 20:00, организаторы долго ждали, пока будет дуть нужный ветер, цель была улететь на Запад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778404" frameborder="0"></iframe> Федерация бокса России организовали подъем полотна с портретом маршала Георгия Жукова над Екатеринбургом.Алексей БУЛАТОВ

- Было проблематично закрепить плакат Жукова. Его нужно было закрепить ровно, чтобы у шара не сбивался курс и портрет не перекручивался, - рассказали организаторы.

Летательный аппарат возвысился на 150 метров над городом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жать попутного ветра долго не пришлось. Благо живем на Урале. Несколько минут и летательный аппарат уже парит на высоте 150 метров. В корзине воздушно шара был один человек.

- Поскольку Георгий Жуков нам не чужой человек, мы решили запускать именно его портрет. А вообще акция национальная. В ней принимают участия и другие крупные города. Многие запускают фотографию боксеров, которые тоже были героями Великой Отечественной войны, - рассказывает советник генерального секретаря Федерации бокса России, Михаил Кайгородов. - Погода нам сегодня благоволила и все прошло удачно.

Вельветтер чуть не нарушил планы организаторов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушный шар с портретом Маршала Жукова пролетит через весь город в сторону поселка Шувакиша. Там его также встретят организаторы.

К шару был прикреплен портрет Маршала Жукова.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что мероприятие пройдёт в 13 регионах России.В Челябинске в небо отправили портрет Иосифа Сталина, а в Волгограда изображение Родины Матери. Но, к сожалению, из-за погодных условий в центральной части России акцию не удалось реализовать.

Шар направился на Запад в сторону поселка Шувакиш.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж с запуска портрета маршала Жукова над Екатеринбургом смотрите здесь: