Уральский боец Пётр Ян поберется за пояс чемпиона UFC

Уральский боец Петр Янг будет драться за титул чемпиона UFC. Об этом объявил глава Ultimate Fighting Championship Дэйн Уайт на своей странице «твиттере». Дата, когда состоится титульный поединок для российского бойца смешанных единоборств в легчайшем весе, пока не определенно.

- Это будет Петр Ян. Против кого? Организаторы выяснят это на следующей неделе, - цитирует Уайта издание MMA Fighting в своем «твиттере».

Ранее пояс был у америкаца Генри Сехудо, он досрочно победил соотечественника Доминика Круса, но позже объявил о завершении карьеры. Теперь титул UFC стал свободным.

Фото: бойцовский клуб "Архангел Михаил"

Петр Ян одержал шесть побед в UFC. У уральского бойца был запланирован поединок с бразильцем Морлоном Морсаесом на 13 июня.

- Я очень рад, если следующий мой бой будет за пояс. Я говорил, что мне неважно с кем драться, мне не важно кем будет претендент. Мне важна сама цель, сам пояс я готов драться. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждём информацию от UFC. Мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс, - заявил Петр Ян.

Напомним, Ян является бойцом екатеринбургского клуба «Архангел Михаил».