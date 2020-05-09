2020-05-09T13:10:01+03:00
Общество

«Пришли с крокодилом Геной и тортом»: волонтеры поздравили ветерана ВОВ с юбилеем и Днем Победы

Прямо в подъезде для 95-летней Лидии Васильевны Плехановой спели песни
Юлия СТАЛИНА
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Лидия Васильевна не ожидала такого сюрприза.Лидия Васильевна не ожидала такого сюрприза.Фото: Ирина СМИРНОВА
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У Лидии Васильевны Плехановой из Екатеринбурга 9 мая двойной праздник. Сегодня она, как ветеран Великой Отечественной войны отмечает День Победы. А еще свой юбилей - 9 мая ей исполнилось 95 лет.

Из-за режима самоизоляции в Свердловской области Лидия Васильевна не пошла гулять в центр города. Поэтому праздник пришел к ней домой. Причем в виде настоящего сюрприза, а точнее крокодила Гены, который пришел в гости вместе с волонтерами.

Для бабушки принесли торт и поздравления. Фото: Ирина СМИРНОВА

Для бабушки принесли торт и поздравления.Фото: Ирина СМИРНОВА

- Прилетит вдруг волшебник. В голубом вертолёте и бесплатно покажет кино.С днём рожденья поздравит и, наверно, оставит мне в подарок пятьсот эскимо, - запел крокодил Гена, стоя прямо в подъезде. – Я играю на гармошке…

Правда, вместо эскимо волонтеры вручили Лидии Васильевне торт и другие вкусные подарки. А сама ветеран растрогалась до слез. Не ожидала.

Пенсионерка расстрогалась от внимания. Фото: Ирина СМИРНОВА

Пенсионерка расстрогалась от внимания.Фото: Ирина СМИРНОВА

- За всю мою жизнь меня никто так не поздравлял. Я сейчас вообще никуда не выхожу из дома, а тут такой подарок, - смущенно рассказывает бабушка.

Годы войны Лидия Васильевна сегодня помнит не очень хорошо. Всему виной возраст. Но немного о себе она все же рассказала.

- Память меня уже сильно подводит. Я уже почти ничего не помню, - рассказывает Лидия Васильевна. – В 1941-м году жила в Твери вместе с родителями. В своем частном доме. Когда началась война, мне было 16. В город пришли немцы и хотели увезти местных жителей, в Германию. Мы бы были как рабочая сила. Меня с семьей погрузили на эшелон, но поезд перехватили наши солдаты в Польше. Нас освободили и отправили на Родину. Всю войну мы работали на полях.

Поздравляли в подъезде. Волонтеры были в масках и перчатках. Фото: Ирина СМИРНОВА

Поздравляли в подъезде. Волонтеры были в масках и перчатках.Фото: Ирина СМИРНОВА

Сразу после войны Лидия повстречала будущего мужа - офицера из Свердловска. Он подошел к ней на танцах. А через три месяца уже предложил жениться и забрал невесту к себе на Урал. С тех пор Лидия Васильевна живет в Екатеринбурге. Десять лет назад муж умер, сейчас бабушка живет вместе сыном.

К слову, волонтеры навестили по всем правилам.

- С собой мы взяли все средства защиты: маски, антисептики и перчатки, - говорит председатель СРОО «Добровольческое движение "Дорогами добра"» Валерий Басай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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