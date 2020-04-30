«Никогда не думал, что к нему приедет парад»: в Екатеринбурге ветерана поздравили, исполнив под окнами «День Победы» под видеоряд с полетом истребителей

В Екатеринбурге продолжают проходить мини-парады для ветеранов, которые из-за коронавируса вынуждены находиться на самоизоляции. Парад Победы в мае отменили, но участников войны придумали поздравлять в новом формате.

Сегодня в Екатеринбурге поздравили фронтовика Лазаря Иоффе, исполнив под окнами «День Победы» под видеоряд с полетом истребителей. Мини-парад провели для 98-летнего ветерана во дворе его дома на улице Вали Котика. Чтобы поздравить ветерана с Победой во время самоизоляции из-за коронавируса перед его окнами разместили подвижный экран.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

С экрана для Лазаря Иоффе прозвучали видеопоздравления от летчиков 21-й гвардейской смешанной авиационной дивизии и показан воздушный парад с пролётом в небе истребителей. Затем музыкальный ансамбль военнослужащих ЦВО исполнил для ветерана любимую всеми фронтовиками песню «День Победы». Но больше всего Лазаря Иоффе растрогали письма военнослужащих, проходящих службу в Таджикистане, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, которые ему вручил начальник связи ЦВО, генерал-майор Геннадий Тучин.

Фото: пресс-служба ЦВО

- Я зачитал ему письмо военнослужащего своей 179-й бригады связи, которая дислоцируется в Екатеринбурге. Ведь каждому ветерану будет приятно, когда к нему постучится почтальон с почтовой сумкой на плече, и вручит эти письма. Такие моменты продлят им жизнь, поднимут их боевой дух и заставят жить, бороться и быть с нами многие и многие годы, - рассказал Геннадий Тучин.

Фото: пресс-служба ЦВО

В поздравлении ветерана помимо военнослужащих ЦВО участвовали и представители администрации города. Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка рассказала, что Лазарь Иоффе ее подшефный ветеран, которого все любят и ценят.

- Сегодня он сказал мне, что никогда даже не думал, что к нему приедет парад. Сам он уже по здоровью не мог посещать парады 9 мая, и был тронут до глубины души, - рассказала Екатерина Кузёмка.

В ряды Советской армии Лазарь Иоффе был призван в 1943 году. В боях под Орлом получил ранение и был демобилизован. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», имеет 23 памятные юбилейные медали. После войны он посвятил свою жизнь работе на Уральском турбинном заводе.