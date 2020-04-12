«Не отражает реального положения вещей»: Екатеринбургская епархия о скандальной фотографии с большим количеством людей в храме

Большой резонанс в Екатеринбурге получила запись, сделанная главой региона Евгением Куйвашевым на своей странице в Instagram. В ней он опубликовал фотографию, снятую в храме целителя Пантелеймона в столице Урала, на которой было запечатлено множество верующих, собравшихся на службу. В записи к фотографии губернатор призвал горожан оставаться дома, чтобы не ухудшать ситуацию с распространением коронавируса.

- Сегодня Вербное воскресенье - праздник, который много значит для всех православных. - написал Евгений Куйвашев. - Впереди Пасха, еще более значимый день. Но у меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше? В Москве уже выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей.

По сообщению Екатеринбургской епархии все верующие получали маски. Фото: Екатеринбургская епархия

Вечером ситуацию прокомментировали в Екатеринбургской епархии. Ее представители отметили, что в храмах соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, усиленные с введением в регионе карантина, а все, кто приходили на службу получали маски с дезинфицирующими средствами и стояли на расстоянии друг от друга согласно разметке. Прокомментировал ситуацию и настоятель храма во имя Целителя Пантелеимона, в котором и был сделан снимок, разошедшийся сегодня по СМИ.

- К сожалению, представленная фотография, как это бывает с фразами, вырванными из контекста, не отражает реального положения вещей, - сказал архимандрит Дмитрий Байбаков. - Если бы в этот день автор поста посетил храм Пантелеимона Целителя, он бы увидел на службе порядка 50 человек в масках (исключительно постоянные прихожане), разместившиеся согласно разметке на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Представители епархии настаивают, что во время службы все верующие находились на расстоянии друг от друга. Фото: Екатеринбургская епархия

Добавим, что за субботу и воскресенье в Свердловской области было выявлено еще 17 случаев заболевания коронавирусом. Итого с начала пандемии он подтвердился у 78 человек в Свердловской области. По стране к настоящему моменту было зафиксировано 15 770 случаев заболевания. И 130 человек уже погибло.

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