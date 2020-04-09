В Екатеринбурге полиция ищет мать, которая оставила грудного ребенка охраннику «Антея»

В Екатеринбурге полиция ищет мать, которая оставила своего грудного ребенка охраннику «Антея». 22-летняя девушка оставила малыша незнакомому мужчине поздно ночью. Звонок с сообщением об оставленном ребенке поступил в полицию около часа ночи.

Как рассказал охранник сотрудникам полиции, девушка зашла в «Антей» с малышом и попросила посидеть в холле погреться. Ей не стали отказывать. Немного позже она попросила мужчину остаться с малышом, а сама якобы пошла за мужем. Но за ребенком мать не вернулась.

Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он рассказал, что личность ребенка уже известна. Малыша, оставленного мамой зовут Ринат, он родился в 2019 году. Личность его матери также сотрудникам полиции известна.

- Это местная жительница, проживающая в одном из домов на улице Тверитина, - рассказал Валерий Горелых. - Она молодая, 1997 года рождения. По предварительным данным, официального мужа у нее нет.

Пока полиция занимается поисками матери, малыша отправили в больницу. Там он проходит лечение - предварительно ему диагностировали общее переохлаждение и обморожение стоп первой степени тяжести.

Полиция проводит проверку по данному факту. Решение о наказании девушки будет принято по ее решению.