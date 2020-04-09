2020-04-09T16:43:44+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция ищет мать, которая оставила грудного ребенка охраннику «Антея»

22-летняя девушка оставила малыша сотруднику ТЦ поздно ночью
Алина СУРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщина какое-то время провела с малышом в торговом центре, а затем ушла оставив его охранникуЖенщина какое-то время провела с малышом в торговом центре, а затем ушла оставив его охранникуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полиция ищет мать, которая оставила своего грудного ребенка охраннику «Антея». 22-летняя девушка оставила малыша незнакомому мужчине поздно ночью. Звонок с сообщением об оставленном ребенке поступил в полицию около часа ночи.

Как рассказал охранник сотрудникам полиции, девушка зашла в «Антей» с малышом и попросила посидеть в холле погреться. Ей не стали отказывать. Немного позже она попросила мужчину остаться с малышом, а сама якобы пошла за мужем. Но за ребенком мать не вернулась.

Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он рассказал, что личность ребенка уже известна. Малыша, оставленного мамой зовут Ринат, он родился в 2019 году. Личность его матери также сотрудникам полиции известна.

- Это местная жительница, проживающая в одном из домов на улице Тверитина, - рассказал Валерий Горелых. - Она молодая, 1997 года рождения. По предварительным данным, официального мужа у нее нет.

Пока полиция занимается поисками матери, малыша отправили в больницу. Там он проходит лечение - предварительно ему диагностировали общее переохлаждение и обморожение стоп первой степени тяжести.

Полиция проводит проверку по данному факту. Решение о наказании девушки будет принято по ее решению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге Новокольцовскую улицу и Александровский бульвар расширят до четырёх полос
Почему с собаками гулять можно, а с детьми нет: объясняет губернатор Свердловской области
На Урале ищут 17-летнюю девочку в куртке с большой звездой из страз
ЕВРАЗ поддержал проекты благотворительного фонда «Живи, малыш»
Фонд святой Екатерины подарил больнице №40, где лечат от коронавируса, два аппарата ИВЛ
В Екатеринбурге трехлетний мальчик впал в кому, после падения с третьего этажа
За сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 1459
Лаборатория Дорожной клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге начала делать тесты на коронавирус
Не соблюдают ПДД: свердловские велосипедисты стали чаще попадать под колеса машин
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
Угрожали топором и избили молотком: два пьяных уральца подвезли незнакомую пару до цветочного ларька и ограбили
Уральцев, вернувшихся из Москвы, через СМС-сообщения будут просить оставаться дома
За первую неделю апреля на свердловских предприятиях сшили больше миллиона масок
В Свердловской области коронавирус стали чаще находить у людей, не бывавших за границей
Житель Нижнего Тагила, у которого предварительно подтвердили коронавирус, недавно вернулся из-за границы
Трое жителей Свердловской области находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса