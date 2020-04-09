«Никто не просит помощи, мы просто хотим домой»: велопутешественник из Екатеринбурга застрял в Таиланде из-за пандемии коронавириса

Екатеринбургский путешественник не может вернуться домой из Таиланда. Мужчина, который колесит по Азии на велосипеде, застрял в Паттайе из-за пандемии коронавируса. Богдан Сарасек купил билет на 5 апреля, но рейс внезапно отменили.

Богдан велопутешественник и блогер. В Азию он приехал в феврале, стартовал в Таиланд, проехал через Камбоджи и финишировал во Вьетнаме. Уже в марте границы некоторых стран стали закрывать.

- Когда Вьетнам закрыл границу, я из Камбоджи бегом в Тай, поскольку там есть крупный аэропорт. У меня был билет из Вьетнама, я его выменял на билет из Бангкока на 5 апреля, но. 4 апреля Росавиация запрещает полеты, решая самостоятельно и уже за счёт государства, видимо. вывозить граждан домой, - рассказывает «КП» Богдан.

Сердловчанин путешествует по Азии на велосипеде с февраля. Фото: предоставлено героем публикации.

Екатеринбуржец готов ждать сколько угодно. Ему повезло, и его бесплатно приютили соотечественники. Но по словам велопутешественника, сейчас в Таиланде также как он застряли около 15 тысяч человек. Из-за того, что у многих уже закончились деньги, им приходится ночевать прямо в аэропорту. В российском посольстве туристам говорят «ждите», когда будет вылет, информации нет.

- Местные нормально относятся к русским, никакой дискриминации нет. Более того, руководство Таиланда буквально на днях пошло навстречу и отменило штрафы для задержавшихся туристов до 30 апреля, продукты есть, магазины работают. А вот наши органы - это полный коллапс - контактные центры не отвечают, письма вообще непонятно доходят или нет, никакой обещанной финансовой помощи за отмены билетов или на продукты хотя бы. Ничего неизвестно. У большинства, кто сейчас здесь остался, были билеты на руках. Мы не просим помощи и денег, мы просто хотим домой, - не сдерживая эмоций проговорил наш собеседник.

Напомним, 4 апреля Росавиация отменила все рейсы в Россию из-за границы. Сейчас сформирован новый список вывоза туристов. 10 апреля «Аэрофлот» запланировал два рейса из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург, также в эти города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки (Кипр). Два рейса «Сибири» запланированы на 10 апреля из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс из Токио во Владивосток. Вывоз россиян из Бангкока может быть продолжен 11 апреля в Москву и Санкт-Петербург самолетами «Аэрофлота». Окончательный график вывозных рейсов утверждается оперативным штабом правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В такой же ситуации, как Богдан, оказалась жительница Екатеринбурга Полина Мудрова. Женщина не могла улететь из Индии. Рейсы постоянно переносили или в самолете не хватало на всех мест. Недавно свердлавчанке удалось попасть на родину. Но по приезду на нее обрушился шквал критики в соцсетях от своих же соотечественников.