Откуда в Екатеринбург завезли коронавирус

Долгое время сводки новостей о количестве зараженных и умерших от коронавируса в мире воспринимались жителями Урала как что-то мистическое, и их это не коснется. Да и ситуация вокруг пансионата «Бодрость», куда свозили китайцев с температурой, казалось, лишь вводит в заблуждение.

Но прошло менее двух месяцев и у нас почти шесть десятков зараженных, а это и не удивительно, учитывая какое большое количество зарубежных рейсов было в аэропорту Кольцово.

«СУВЕНИР» ИЗ ИТАЛИИ

Впервые власти Свердловской области подтвердили зафиксированный в Екатеринбурге случай инфекции 17 марта. Это сделал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instsgram. С того дня его аккаунт станет главным источником актуальной и важной информации.

Всех, кто контактировал с девушкой (а это целый самолет!), отправили на принудительную самоизоляцию. К тому времени в городе уже запретили концерты, ярмарки и любые массовые мероприятия с численностью более 50 человек.

- На данный момент подтвержден лишь один случай заражения. Заболела девушка, которая прилетела из Италии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин, — писал глава Среднего Урала.

Медицинские маски стали одним из самых востребованных товаровФото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше – больше. В течение десяти дней в уральской столице подтвердились еще четыре случая коронавируса. А всех, с кем могли контактировать зараженные, направили в больницу № 6 под наблюдение.

Пока число больных постепенно увеличивалось, первый тревожный сигнал поступил из Верхней Салды. Все из-за сотрудника «ВСМПО-АВИСМА», который вернулся из Швейцарии и резко почувствовал себя хуже. После возвращения на родину он успел встретиться с местным градоначальником Михаилом Савченко. Мэру также пришлось уйти на карантин.

ЗАРАЗИЛА РОДИТЕЛЕЙ ЗА ДВА ЧАСА

К началу апреля стало окончательно понятно, что пик заболеваемости еще впереди. Новой шокирующей историей стала изоляция персонала Белоярской АЭС. Причина – положительный тест на коронавирус у сотрудника станции и его жены. Как позже выяснилось, пару заразила вернувшаяся из США дочь. Женщине хватило двух часов общения, чтобы родители подхватили инфекцию. При этом сама она не заболела, а выступила лишь переносчиком.

Следующей зараженной семьей оказалась мать двоих детей из Екатеринбурга, точнее - из Академического. После того, как врачи в защитных костюмах увезли всех троих в больницу № 40, пришлось обрабатывать весь подъезд новостройки.

До 20 апреля в регионе действует режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже достоверно известно о том, что есть несколько случаев, когда вернувшийся из-за границы человек заражал родных. Об этом говорил вице-губернатор Павел Креков. Кроме этого накануне подтвердился первый случай коронавируса в Нижнем Тагиле: инфекцию нашли у пенсионера, вернувшегося из Беларуси.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 9 апреля в Свердловской области зафиксировано 59 заболевших.