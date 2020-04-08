В Екатеринбурге рухнули этажи у строящейся школы

В Екатеринбурге днем 8 апреля рухнули два этажа возводящегося здания на территории школы №167, которая расположена по адресу: улица Фрезеровщиков, 84а.

- Это строящееся здание на территории школы №167 в Екатеринбурге. Обрушились 2 и 3 этажи. На данный момент там работают сотрудники МЧС, информации о пострадавших нет, - рассказывают в региональном МЧС.

Фото: паблик "Инцидент Екатернибург"

Обрушение по данным "КП" произошло в 2:25 по местному времени. По предварительной информации, строительные работы не прекращались в апреле.

На место ЧП выезжали три единицы пожарной техники, 12 человек личного состава. Необходимости в проведении аварийно-спасательных работ не было.

- Двое рабочих поучили легкие ушибы, были осмотрены медиками на месте, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства ЧП выясняются, - уточнили "КП-Екатеринбург" в МЧС по Свердловской области.