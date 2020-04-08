2020-04-08T13:17:15+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге рухнули этажи у строящейся школы

Пострадали два рабочих
Екатерина САЛТЫКОВАЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге днем 8 апреля рухнули два этажа возводящегося здания на территории школы №167, которая расположена по адресу: улица Фрезеровщиков, 84а.

- Это строящееся здание на территории школы №167 в Екатеринбурге. Обрушились 2 и 3 этажи. На данный момент там работают сотрудники МЧС, информации о пострадавших нет, - рассказывают в региональном МЧС.

Фото: паблик "Инцидент Екатернибург"

Фото: паблик "Инцидент Екатернибург"

Обрушение по данным "КП" произошло в 2:25 по местному времени. По предварительной информации, строительные работы не прекращались в апреле.

На место ЧП выезжали три единицы пожарной техники, 12 человек личного состава. Необходимости в проведении аварийно-спасательных работ не было.

- Двое рабочих поучили легкие ушибы, были осмотрены медиками на месте, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства ЧП выясняются, - уточнили "КП-Екатеринбург" в МЧС по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЕВРАЗ НТМК получил пять патентов на изобретения с начала 2020 года
Где сдать текст на коронавирус в Екатеринбурге: есть важное ограничение
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в полтора раза за три месяца 2020 года
Для курьеров и кассиров: екатеринбуржцы создали щитки-экраны для лица, чтобы защититься от коронавируса
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Беспилотные автомобили через несколько лет заполнят российские дороги
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
На Урале оштрафовали еще двух человек, распространявших фейки о коронавирусе
Закупят костюмы и аппараты ИВЛ: свердловский бизнес направил семь миллионов на борьбу с коронавирусом
Теперь грозит штраф до 30 миллионов и тюрьма: таможенники Кольцово поймали пассажира на контрабанде валюты