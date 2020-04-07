Хроники самоизоляции на Среднем Урале: губернатор снова попросил потерпеть

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 апреля в очередной раз ответил на вопросы уральцев, которые сталкиваются с трудностями в период самоизоляции.

Салоны красоты в одночасье остались без заработка. Отсюда – невыплаченные кредиты, долги за услуги ЖКХ. Может быть стоит разрешить нам работать?

Сегодня наша общая задача – создать условия для максимального социального дистанцирования. Если пренебрегать рекомендациями, ситуация может развиваться по негативному сценарию.

В Италии люди, к сожалению, тоже сначала не осознавали, чем могут обернуться подобные нарушения ограничительных мер.

Мнение уральских предпринимателей: эпидемия COVID-19 убьет малый бизнес 00:00 00:00

Никому не дают попрощаться с родными людьми. Просто из дома забирают тело и все. Это очень тяжело. Разрешите, пожалуйста, проводить похороны.

Никто не вправе отказывать близким людям в нормальном погребении человека. Предоставление ритуальных услуг изначально не было ограничено ни решениями федеральных властей, ни документами. Все понимают, насколько это чувствительная тема. Конечно. Людям надо дать возможность попрощаться со своими близкими в достойных условиях. Я обязательно поговорю с мэром города, в чьем ведении находится этот вопрос. Ритуальные организации должны создать все условия для социального дистанцирования людей, которые пришли на прощание.

Мой четырехлений сын состоит на учете у челюстно-лицевого хирурга. В 2019 году ждали талон на посещение 7 месяцев. В этом году записались в январе, дали талон на май. Вчера плановые приемы отменили. Но нам нужно каждые 3-6 месяцев делать УЗИ и смотреть. Как себя ведет срединная киста шеи. Можно ли возобновить плановые приемы, хотя бы для детей?

Органичительные меры на сегодняшний день продлены до 20 апреля. Этим же сроком ограничено проведение плановых приемов. Поэтому в процедуре, назначенной на май вам не откажут. Обратитесь в администрацию больницы, чтобы решить этот вопрос. Если там не помогут – обратитесь в Минздрав.

Вместо обедов семьям с детьми-инвалидами дадут денежные выплатыФото: Алексей БУЛАТОВ

Льготники, среди которых дети-инвалиды, посещающие школу, малоимущие, многодетные, имеют право на продуктовые наборы на период дистанционного обучения?

Мы приняли решение выдавать семьям льготных категорий не продуктовые наборы, а денежные выплаты. Их размер будет расчитываться исходя из средней стоимости школьного питания в муниципалитете. Соответствующее постановление регионального правительства уже подготовлено. Рачитываю, что в четверг на заседании правительства оно будет принято.

В Реже взимают плату за детский сад, хотя все дошкольные учреждения закрыты. Это законно?

В такой ситуации плата за детсад взиматься не должна. По этому вопросу обратитесь к руководителю детсада, либо в местное управление образования по телефону 3-25-33.

Как заработать дома в условиях самоизоляции: советы эксперта из Екатеринбурга 00:00 00:00

Когда свердловское отделение Пенсионного фонда РФ начнет получать заявки на выплаты 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет?

Там не ведут прием заявок, поскольку пока нет постановления Правительства РФ. Пенсионнный фонд проинформирует о дате начала приема заявлений. Для этого необходимо будет направить заявление через Личный кабинет на портале Пенсионного фонда или воспользоваться порталом госуслуги. Заявление рассмотрят в течение пять дней и проинформируют о принятом решении. При положительном решении средства в течение трех дней будут зачислены на указанный в аявлении номер банковского счета.

Кроме того, вы можете получить консультацию специалистов местного отделения ПРФ по телефону 8 343 286 78 01.

Проблема с посещением дежурных групп в детских садах. Собираешь кучу справок, а место дают на другом конце города. Такая ситуация в Нижнем Тагиле. Это заставляет отказываться от такого варианта. Помогите решить проблему.

Местным администрациям необходимо сделать все необходимое для беспрепятственного получения жителями такой услуги. Обоим родителям достаточно предоставить справки от работодателя, подтверждающие необходимость присутствия на рабочем месте. На основании этой справки должно быть принято решение о зачислении ребенка в дежурную группу. Что касается местонахождения детсада. Конечно, невозможно удовлетворить абсолютно все запросы, и создавать несколько дежурных групп в маленьком населенном пункте. Но если речь идет о таких крупных муниципалитетах, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, это точно не должен быть противоположный край города.

Дежурные группы в больших городах нужно формировать в детсадах недалеко от домаФото: Алексей БУЛАТОВ

Обещали купить планшеты и сим-карты для дистанционного обучения школьников. Ну и где они? У нас в Нижне-Синячихинской школе провели опрос, кому нужна поддержка, но до сих пор мы не получили никакой помощи.

В ближайшее время техника будет доставлена. Я понимаю ваше недовольство, но, уверяю вас, я держу ситуацию на личном контроле. Ее также тщательно отслеживает министерство образования и молодежной политики. Скоро ситуация наладится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор расширил список фирм, которым разрешили работать в Екатеринбурге и Свердловской области. В перечень товаров, которые можно продавать, попали автозапчасти и линзы (подробнее)

Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопросы уральцев: часть третья. Губернатор ответил на вопросы жителей Екатеринбурга и Свердловской области во время пандемии коронавируса (подробнее)

Свердловскую область перевели в режим самоизоляции: 7 важных решений губернатора. Евгений Куйвашев дал ряд поручений из-за распространения коронавируса (подробнее)