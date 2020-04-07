Большой поселок в Свердловской области остался без воды, света и тепла из-за сильного ветра

В выходные в МЧС Свердловской области предупредили об ураганном ветре до 27 метров в секунду, который прогнозировался 7 апреля. И вот теперь уже есть первые печальные результаты непогоды на Урале.

В поселке Баранчинский под Нижним Тагилом с населением 10 тысяч жителей во вторник утром произошел перехлест проводов, после чего во всех пятиэтажках, которых здесь больше десятка, пропали отопление, электричество, горячая и холодная вода. Кроме этого, интернет стал работать с серьезными перебоями.

- Сидим дома на самоизоляции, как в пещере, разом все отключили, холодно, неуютно, - рассказывает местная жительница Мария.

Из-за аварии на сетях закрыты все магазины и учреждения, которым разрешено работать в период самоизоляции.

Жизнь в Баранчинском замерла не только из-за самоизоляции. Фото: читатель КП

В МЧС информацию о массовых отключениях корреспонденту «КП-Екатеринбург» подтвердили.

- Да, действительно, произошло серьезное отключение. Причиной стал сильный ветер, из-за которого произошел перехлест проводов. Сейчас над решением проблемы работают ремонтные бригады. Им нужно несколько часов для полного устранения последствий аварии. Поэтому местным жителям придется немного потерпеть, скоро все будет восстановлено, - рассказала «КП» пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.