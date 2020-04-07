2020-04-07T00:54:27+03:00
Происшествия

«Последним его видел сосед»: в Екатеринбурге нашли мертвым 18-летнего студента

Незадолго до смерти Леонид позвонил матери, и сказал, что хочет вместе с ней поехать к отцу
Олег ГАЛИМОВ
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Леонид учился в техникуме на оператора станка ЧПУ . Фото: СОЦСЕТИЛеонид учился в техникуме на оператора станка ЧПУ . Фото: СОЦСЕТИ
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В Екатеринбурге устанавливают причины смерти 18-летнего Леонида. Тело студента нашли под окнами 17-этажки на Соболева 21/6. Как рассказали «Комсомолке» родственники погибшего, последним Леонида видел его сосед, с которым он выпивал.

Парень учился в техникуме на оператора станка ЧПУ и копил деньги на поездку в Санкт-Петербург.

- Мой брат жил один, но, к сожалению, общался с соседом с 14 этажа. Его зовут Игорь, ему 32 года. Он вечно просил сигареты, а Лёня его жалел. Незадолго до смерти он позвонил матери, и они договорились вместе поехать к отцу. Но мама не успела, - рассказывает родственница студента.

Тело Леонида обнаружили прохожие. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Тело Леонида обнаружили прохожие. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Когда мать Леонида приехала к нему домой, то застала в квартире пьяного соседа.

- Он был настолько пьян, что уснул. Его забрали в полицию. Квартира была разгромлена. Возможно, он пришел к Лёне между звонком маме и трагедией. В семье уверены, что это был не суицид. Либо несчастный случай или сосед Игорь «помог». Также мы не можем понять, куда пропал мобильник Лёни. Ни в квартире, ни на улице его не нашли, - добавили близкие погибшего.

Информацию о том, что перед смертью Леонид выпивал с соседом подтвердил один из его друзей.

- Имеет ли сосед отношение к смерти Лёни пока неизвестно. В квартире Игорь остался только потому, что дверь была закрыта на ключ изнутри, и он не смог выйти, - делится знакомый.

Парень жил с матерью в квартире на 11 этаже. Фото: СОЦСЕТИ

Парень жил с матерью в квартире на 11 этаже. Фото: СОЦСЕТИ

В СУ СКР по Свердловской области заявили, что расследованием произошедшего занимаются сотрудники Верх-Исетского районного следственного отдела .

ИСТОЧНИК KP.RU

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