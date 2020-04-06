2020-04-06T16:06:53+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь продлевает прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево» до 30 апреля

В рамках программы 2020 года гранты в размере 300 тысяч рублей получат социальные проекты жителей Екатеринбурга
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Фото: предоставлено ВИЗ-СтальФото: предоставлено ВИЗ-Сталь
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До 30 апреля 2020 года продлен прием заявок на участие в грантовой программе «Стальное дерево». В рамках программы 2020 года гранты в размере 300 тысяч рублей получат социальные проекты жителей Екатеринбурге, которые пройдут конкурсный отбор по направлениям экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

Программа реализуется при финансовой поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

Заявки с описанием проекта можно подать на сайте благотворительного фонда «Милосердие» или по адресу miloserdie@nlmk.com. После сбора заявок конкурсная комиссия, в которую войдут представители благотворительного фонда, администрации Екатеринбурга, НЛМК и ВИЗ-Стали, выберет авторов лучших социально значимых инициатив, которые получат целевые гранты для воплощения идей.

В 2019 году в Свердловской области реализовали девять проектов в рамках программы «Стальное дерево». Среди одобренных конкурсной комиссией проектов – детский спортивно-игровой комплекс и площадка для занятий воркаутом в Екатеринбурге, сквер в Нижних Сергах.

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