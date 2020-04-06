«Сайт лег»: в Екатеринбурге и Свердловской области возникли проблемы с дистанционным обучением

В Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции с 6 апреля 2020 года стартовал процесс дистанционного обучения для школьников и студентов. Для этого во все школы региона провели скоростной интернет, а ученикам, не имеющих компьютеров, до конца апреля передали во временное пользование планшеты.

В понедельник школьники и их родители стали массово жаловаться на сбои в работе сайтов для дистанционного обучения. По всей видимости, ситуация повторила электронную запись детей в первые классы, когда из-за большого количества посетителей сайт госуслуг «лег».

- Дистанционное обучение не выдерживает тяги к знаниям: все висит, выдает ошибки. Вчера еще все работало, хотя и задумывалось. Сегодня от массового напора на гранит науки все грустно, - рассказывает мама ученицы младшей школы из Екатеринбурга Екатерина Мезинцева. – Мне уже не первый родитель пишет, что все пропало. Знание – это сила, но достанется эта сила, вероятно, не каждому.

Фото: скрины с сайта "Дневник.ру"

А вот что рассказала «КП-Екатеринбург» ученица 11 класса гимназии №120 Марина Петрова (имя изменено – прим.ред):

- Сервис не работает ни у меня, ни у моих одноклассников: выдает ошибку. Наша классная руководительница сейчас думает выложить все домашние задания и лекции на сайт школы, чтобы решить проблему, - говорит Марина.

Кстати, схожим образом решили проблему в лицее №109, где часть учеников средних классов просто раздали задание, установив сроки отчетности.

Жалуются на работу сайта «Дневник.ру» и ученики школы №67 в Екатеринбурге. С проблемой столкнулись учащиеся выпускного 11-го класса.

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- Как я понимаю, в школе не выбрали единого образца для дистанционного обучения, не договорились проводить все уроки на одной платформе. Нам сказали смотреть задания в электронном дневнике, и выполнять их в день получения. На сайт нужно зайти не позднее 10 часов утра, и за день все выполнить. Есть там и ссылки на сторонние сайты с тестами. Еще вчера интернет начал выдавать ошибки при заходе на ресурс, а сегодня сайт никто не смог открыть, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Алексей Антохин (имя изменено – прим.ред).

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области в курсе ситуации, здесь пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

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