График работы детских садов в Екатеринбурге с 6 по 30 апреля 2020

С 6 апреля 2020 года в Екатеринбурге возобновят работу детские сады. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте образования города.

Согласно постановлению администрации города, в 29 садиках создадут дежурные группы с наполняемостью не более 12 человек для детей. В них войдут дети , чьи родители продолжают работать и относятся к категориям граждан, которые указаны в пунктах Указа президента РФ от 02.04.2020 № 239.

- В зданиях этих детских садов будет продолжен контроль по проведению необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению эпидемического распространения коронавирусной инфекции: обработка помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным эффектом, обеззараживание воздушной среды, осмотр с целью выявления заболевших, соблюдение температурного режима, - отмечают в департаменте образования Екатеринбурга.

Дежурные группы будут созданы во всех районах уральской столицы и будут работать с 7:30 до 18:00, начиная с 6 апреля 2020 года.

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Кировский район

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Ленинский район

№ 38 - ул. Вильгельма де Геннина, 35

№ 79 - пер. Кыштымский, 16

№ 88 - ул. Начдива Онуфриева, 80а

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Октябрьский район

№ 60 - пер. Утренний, 3

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