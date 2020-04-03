График работы детских садов в Екатеринбурге с 6 по 30 апреля 2020
С 6 апреля 2020 года в Екатеринбурге возобновят работу детские сады. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте образования города.
Согласно постановлению администрации города, в 29 садиках создадут дежурные группы с наполняемостью не более 12 человек для детей. В них войдут дети , чьи родители продолжают работать и относятся к категориям граждан, которые указаны в пунктах Указа президента РФ от 02.04.2020 № 239.
- В зданиях этих детских садов будет продолжен контроль по проведению необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению эпидемического распространения коронавирусной инфекции: обработка помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным эффектом, обеззараживание воздушной среды, осмотр с целью выявления заболевших, соблюдение температурного режима, - отмечают в департаменте образования Екатеринбурга.
Дежурные группы будут созданы во всех районах уральской столицы и будут работать с 7:30 до 18:00, начиная с 6 апреля 2020 года.
Верх-Исетский район
№ 52 - ул. Краснолесье, 153
№ 67 - ул. Викулова, 88
№ 72 - ул. Соболева, 17
№ 212 - ул. Черепанова, 30а
№ 485 - ул. Белореченская, 15/4
Кировский район
№ 145 - ул. Сыромолотова, 9а
№ 536 - ул. Менделеева, 14а
Ленинский район
№ 38 - ул. Вильгельма де Геннина, 35
№ 79 - пер. Кыштымский, 16
№ 88 - ул. Начдива Онуфриева, 80а
№ 301 - ул. Московская, 125а
№ 533 - ул. Серафимы Дерябиной, 51а
Октябрьский район
№ 60 - пер. Утренний, 3
№ 62 - Бульвар Сергея Есенина, 11
№ 267 - ул. Лагерная. 5
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Орджоникидзевский район
№ 125 - ул. Шефская, 24б
№ 518 - п. Садовый, ул. Сибирка, 43
№ 318 - л. Фестивальная, 7а
№ 382 - ул. Ильича, 67
Чкаловский район
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ИСТОЧНИК KP.RU
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