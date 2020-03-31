2020-03-31T13:50:57+03:00
Экономика

Экономия до 90% и комфортная самоизоляция: пользователи «Биглион» выгодно уходят на карантин

Онлайн-курсы стали популярнее на 113%, а спрос на бронирование загородных отелей вырос на 135%
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Фото: Arnel HasanovicФото: Arnel Hasanovic
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Перевод на удаленку, нерабочая неделя и каникулы в школах - остаемся дома и сохраняем дистанцию. Более 90 курсов онлайн с внушительными скидками до 90% для продуктивной самоизоляции предлагают обучающие организации совместно с компанией «Биглион». Они разработали специальные предложения, направленные на широкий спрос.

По данным аналитиков компании «Биглион», в марте традиционно невысокий спрос на онлайн-обучение. Но в этом году отмечен рост в категории «Обучение онлайн»: курсы стали популярнее на 113% с момента массового перехода на работу из дома.

Курсы по web-дизайну и SMM, курсы по фотографии, стилю, дизайну одежды, макияжу и, конечно, изучению языков: оказывается, сознательные граждане хотят не просто сидеть дома, но готовы вложить в это время больше пользы и освоить новые навыки: экономия до 90% и комфортная самоизоляция.

Примечательно, что вместе с этой категорией спрос вырос на экстремальные загородные развлечения: уехать подальше от вируса, не впадать в панику и не потерять вкус к жизни.

Фото: Victoria Heath

Фото: Victoria Heath

Также с момента массового перехода на работу из дома на 135% увеличился спрос на бронирование проживания за городом. Более 40 загородных отелей совместно с компанией «Биглион» разработали специальные предложения, направленные на широкий спрос.

Отели подбирались по принципу комфортного расположения, удобства проживания и возможности длительного срока бронирования: в период карантина скидки даются на более долгий период, чем стандартный уикенд.

Отели усиленно следят за чистотой, проводят дезинфекцию поверхностей антисептиками, проветривают помещения и придерживаются всех необходимых рекомендаций.

В компании отмечают, что следование рекомендациям, касающихся карантинных мер, приведет к скорейшему позитивному разрешению ситуации. А пока все партнеры компании дают максимальные скидки, чтобы весенняя самоизоляция не была слишком одинокой. По данным «Биглион», часть аудитории выбрала путь “высокоэффективных домоседов”, а часть отправились загород: парки и леса, квадроциклы и велосипеды.

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