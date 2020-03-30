2020-03-30T19:59:44+03:00
Общество

Аншлаг в парках и пустые торговые центры в фотографиях

Как Екатеринбург пережил «выходной» понедельник
Данил СВЕЧКОВ
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Это конечная трамваев на площади Первой Пятилетки. Пока у машиниста и кондуктора обеденный перерыв, специалист опрыскивает внутренности вагона дезинфицирующим средством.Это конечная трамваев на площади Первой Пятилетки. Пока у машиниста и кондуктора обеденный перерыв, специалист опрыскивает внутренности вагона дезинфицирующим средством.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый день нерабочей недели в Екатеринбурге выдался предательски теплым. Мало кто захотел провести его в четырех стенах. Однако закрытые торговые центры, кафе и рестораны все-таки сделали свое дело. Во-первых, сервис Яндекс.Пробки показал рекордные 2 балла в вечернее и утреннее время, когда обычно столица Урала утопает в заторах. То есть, люди все-таки никуда особо то и не ездили. Зато гуляли по городу, не боясь пандемии. Наш фотокорреспондент через объектив своей камеры посмотрел, как уральцы провели минувший понедельник.

1. Если кто-то хотел купить новые сапоги, например, или весеннюю куртку, то время для этого он выбрал крайне неудачное. Все торговые центры города закрылись. Работают в них только аптеки и продуктовые магазины. Доступ же в другие отделения всех ТЦ перекрыт вот такими ленточками, за которыми стоят сотрудники службы безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. У екатеринбургского цирка теперь разве что на велосипеде покататься. Представлений внутри больше не дают. Еще девять дней назад их все отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Та же история с зоопарком, театрами, концертами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Москвичи в длинный выходной побежали в парки жарить шашлыки, а уральцы - заниматься спортом. Хотя и те, и другие лучше бы посидели дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Сказать, что Екатеринбург опустел, нельзя. Особенно, если зайти в парк. Так, в Харитоновском саду люди гуляли целыми семьями. Все-таки хорошая погода - не лучшее подспорье в борьбе с распространением заразы. А вот один из самых крупных парков города ЦПКиО закрылся для посещения еще в субботу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Двери храмов открыты, но людей внутри собралось в понедельник немного. Этот снимок, например, сделан был днем в Храме-на-Крови. Внутри, как говорит наш фотокор, было всего 3-4 прихожанина. И это при том, что шла служба.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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