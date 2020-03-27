2020-03-27T12:40:01+03:00
Общество

«К аппарату ИВЛ ее не подключали»: в Екатеринбурге пациентку с коронавирусом перевели в реанимацию

В четверг женщина находилась в тяжелом состоянии. Сегодня уже в состоянии средней тяжести
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Архивный снимок.Архивный снимок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области за сутки не изменилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекций - их по-прежнему 20, все заболевшие находятся в 40-й больнице. Об этом сообщили представители оперативного штаба по профилактике болезни. Но одна из пациенток была переведена в реанимацию.

- Одна больная, ей 75 лет, вчера находилась в тяжелом состоянии, потом в состоянии средней тяжести, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, так как содержание кислорода в крови нормальное. Но ее переместили в реанимацию под усиленное наблюдение врачей. Пока динамика у нее положительная.

Все остальные заболевшие моложе 75 лет. Как отмечают в оперативном штабе, у некоторых из них болезнь проходит бессимптомно. Причем есть случаи, когда вирус не передался от одного члена семьи другому, несмотря на тесное общение между ними.

- У нас есть семья, которая приехала из за границы. У супруги и супруга коронавирус подтвержден, а у детей нет, хотя у них был тесный контакт, - отметил Дмитрий Козловских, руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Эта неделя в Свердловской области пиковая, говорят в оперативном штабе - к нам вернуться все наши граждане, кто был за границей.

- Учитывая, что в мире ситуация нарастает по неблагоприятному сценарию, риски что они с собой привезут коронавирус становятся выше, - сказал Дмитрий Козловских. - Такие люди должны заболеть в среду или четверг на следующей неделе. Наша задача минимизировать их контакты в это время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как аптеки зарабатывают миллионы, раскручивая покупателей на ненужные им лекарства
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Как не располнеть на карантине по коронавирусу: советы специалистов
Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге оштрафовали пять человек, нарушивших домашний карантин
Коронавирус в Екатеринбурге: предприятия работающие на «выходной» неделе, могут принудительно закрыть на пять дней
Коронавирус в Екатеринбурге: под наблюдением медиков находятся 230 «подозрительных» уральцев
Мэрия Екатеринбурга поможет выжившим в пожаре на Омской
С заменой резины лучше подождать: прогноз погоды на нерабочую неделю 2020 в Екатеринбурге
Минтруд: с 30 марта по 5 апреля отдыхаем с сохранением зарплаты
Депутат Госдумы попросил главу СКР Бастрыкина «взять на карандаш» смертельный пожар в Екатеринбурге
Коронавирус в Екатеринбурге: Наина Ельцина пишет в изоляции кулинарную книгу
Коронавирус в Екатеринбурге: медики обследовали 867 человек за сутки
СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»
Председатель Гордумы Екатеринбурга назвал способ установить причину смертельного пожара в жилом доме
Коронавирус в Екатеринбурге: в ИК-2 заключенные начали шить медицинские маски
Уралсиб рассказал об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Уральцу, устроившему налет на банкомат, грозит до 10 лет тюрьмы
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
В Екатеринбурге на три дня закроют переезд на Норильской
В Екатеринбурге двум наркоторговцам дали 18 лет на двоих
Сотрудники Северского трубного завода приняли участие в ежегодной донорской акции Благотворительного фонда «Синара»
Охотник из Екатеринбурга спас раненную косулю, которую едва не загрызли бродячие псы
Коронавирус в Екатеринбурге: на Урале пенсионерам запретили ходить в храмы