«К аппарату ИВЛ ее не подключали»: в Екатеринбурге пациентку с коронавирусом перевели в реанимацию

В Свердловской области за сутки не изменилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекций - их по-прежнему 20, все заболевшие находятся в 40-й больнице. Об этом сообщили представители оперативного штаба по профилактике болезни. Но одна из пациенток была переведена в реанимацию.

- Одна больная, ей 75 лет, вчера находилась в тяжелом состоянии, потом в состоянии средней тяжести, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, так как содержание кислорода в крови нормальное. Но ее переместили в реанимацию под усиленное наблюдение врачей. Пока динамика у нее положительная.

Все остальные заболевшие моложе 75 лет. Как отмечают в оперативном штабе, у некоторых из них болезнь проходит бессимптомно. Причем есть случаи, когда вирус не передался от одного члена семьи другому, несмотря на тесное общение между ними.

- У нас есть семья, которая приехала из за границы. У супруги и супруга коронавирус подтвержден, а у детей нет, хотя у них был тесный контакт, - отметил Дмитрий Козловских, руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Эта неделя в Свердловской области пиковая, говорят в оперативном штабе - к нам вернуться все наши граждане, кто был за границей.

- Учитывая, что в мире ситуация нарастает по неблагоприятному сценарию, риски что они с собой привезут коронавирус становятся выше, - сказал Дмитрий Козловских. - Такие люди должны заболеть в среду или четверг на следующей неделе. Наша задача минимизировать их контакты в это время.