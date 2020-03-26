Избивали и вымогали 500 тысяч: в Екатеринбурге задержали похитителей директора стройфирмы

В Екатеринбурге задержали двоих мужчин 41 и 33 лет, которые осенью 2018 года похитили и избили директора стройфирмы. По версии следствия, злоумышленники вымогали у руководителя полмиллиона рублей.

- Сообщники сильно избили потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. Коммерсанта впоследствии они перемещали по нескольким адресам, в том числе, вывозили на Челябинский тракт, потом - в квартиру по улице Московской, где также продержали некоторое время, а затем переместили в район аквапарка по улице Щербакова. Всё это время сообщники вымогали у коммерсанта деньги, используя для устрашения пистолет, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

В результате пыток мужчина согласился отдать похитителям часть суммы, и они отпустили его. Пострадавший обратился в больницу с тяжкими травмами, и рассказал обо всем полиции.

- Задержать подозреваемых удалось благодаря скрупулёзной работе сотрудников ОБОП управления уголовного розыска областного главка полиции. Анализировалась и тщательно отрабатывалась вся поступавшая оперативная информация как о совершённых деяниях, так и о разыскиваемых сообщниках. Результатом оперативной комбинации стало установление и фактическое задержание подельников, - отметил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении вымогателей под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, с доводами следствия согласился, отправив обвиняемых в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия» и «Вымогательство в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Похитителям грозит до 15 лет лишения свободы.