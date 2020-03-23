Чем занять ребенка на долгих каникулах: полезные ресурсы для учебы из дома, творчества и развлечений

В ближайшие три недели дети Свердловской области будут находиться дома: сначала – на каникулах, затем – на домашнем обучении до 12 апреля. Минздрав рекомендует как можно реже выходить на улицу и ограничить социальные контакты. Но детям дома скучно, а родители не знают, чем их занять. К тому же, не у всех есть представление, как организовать обучение ребенка в условиях карантина.

«Комсомольская правда» совместно с «МТС» подготовила подборку онлайн-ресурсов, которые помогут правильно выстроить домашнее обучение, подготовить старшеклассников к экзаменам за короткий срок, приобрести новые знания и развить творческие способности.

Экспресс-подготовка ЕГЭ и ОГЭ без репетиторов

Умение самостоятельно организовать рабочий и учебный процесс – важный навык, который пригодится ребенку в будущемФото: Михаил ФРОЛОВ

SmartUnivercity считается одной из самых эффективных платформ для подготовки к экзаменам по английскому языку, математике и русскому языку. Она позволяет родителям отслеживать количество отработанных тем, время занятий и прогресс в обучении. Это удобно, если родители вынуждены работать во время карантина, а ребенок учится дома самостоятельно.

«Российская электронная школа» - это бесплатный образовательный ресурс, рекомендуемый Министерством образования. Он рассчитан на учащихся 1-11 классов и содержит полный школьный курс уроков от лучших учителей России.

«Фоксфорд» – онлайн школа для учеников 3-11 классов, которая помогает готовиться в ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам и поступлению в вуз, а также повысить оценки или просто расширить кругозор. На период карантина «Фоксфорд» дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе.

Quartz – англоязычная мультимедийная платформа об образовании и карьере. На сайте есть раздел 300 бесплатных курсов от университетов «Лиги плюща», которые вы можете пройти онлайн прямо сейчас , который может быть интересен абитуриентам. Все курсы на английском языке, так что особенно полезным этот ресурс будет для будущих лингвистов.

Интерактивное обучение начальной и средней школы, а еще книги и мультики

Детям начальной и средней школы психологи рекомендуют сохранять привычный распорядок дня, чтобы ребенок смог без стресса вернуться к школьным буднямФото: Мария ЛЕНЦ

Учи.ru – интерактивная онлайн-платформа, для школьников из всех регионов России. С 23 марта она бесплатно будет работать, чтобы школы могли перейти на дистанционное обучение. Для учеников на сайте есть онлайн-уроки и проверочные работы по темам, а для родителей – возможность следить за результатами обучения ребенка.

Реши-Пиши – нескучные задания для детей от 3 до 9 лет. Основные принципы платформы – интересная подача, постепенное усложнение, полезность и эффективность задания.

Детская комната «Arzamas» – мульфильмы, книжки, музыка старых пластинок Мелодии для малышей, видеолекции и игры, а для подростков есть интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и Урубамба о разных странах.

Хобби и творчество для всей семьи, не выходя из дома

Чтобы ребенок не «зависал» на сомнительных интернет-ресурсах в свободное время, можно познакомить его с бесплатными творческими интернет-площадкамиФото: Алексей БУЛАТОВ

ENTERCLASS – онлайн курс по основам иллюстрации для детей. У Enterclass есть уроки по рисованию на любой вкус и уровень, в том числе, «с нуля».

«Поколение М» – это бесплатный федеральный онлайн-проект МТС. На сайте любой школьник 6-18 лет может выбрать творческое направление, бесплатно обучаться у звездных наставников и загружать фото или видео своих работ на конкурс. Если ребенок хорошо рисует, танцует, поет, любит фотографировать, видит себя блогером или мечтает снимать кино – ему понравится «Поколение М», тем более, там можно участвовать одновременно в нескольких номинациях. Например, до 30 апреля идет конкурс «Будущее время».

Каждый школьник может примерить на себя роль футуриста, пофантазировать, как изменится мир через десятки лет: какой будет учеба в школе, транспорт, как изменится медицина с приходом цифровых технологий. По итогу можно написать эссе, снять мини-фильм или создать изображение. Лучшие работы попадут в настоящую книгу «Энциклопедию будущего», которая появится в книжных магазинах уже в конце этого года.

Онлайн-библиотека для тех, кто не выпускает смартфон из рук

МТС-Библиотека – онлайн-ресурс, где собрано около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Можно читать и слушать произведения без отрыва от любимого гаджета. Если ребенок предпочитает смартфон книгам, предложите ему компромисс. Договоритесь, что за время «вынужденных» каникул он прочтет электронную книгу, которую сам выберет.