Южанина, обвиняемого в убийстве 19-летней екатеринбурженки, отправили в СИЗО

Чкаловский районный суд Екатеринбурге отправил под арест обвиняемого в убийстве 19-летней девушки Яны Смирновой. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

- Мера пресечения избрана по 13 мая 2020 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, - добавили там.

Напомним, Яна пропала еще в конце февраля. Ее искали волонтеры и полиция, очевидцы сообщали, что видели ее в районе Вторчермета. 20 марта стало известно, что ее обнаружили мертвой. Тело девушки обнаружили в лесу около поселка Рассоха, в 30 километрах от Екатеринбурга.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе, по выяснению возможной причины и иных обстоятельств совершённого убийства. Допрошен ряд свидетелей, проводятся необходимые экспертизы. Также осмотрена автомашина Hyundai, на которой, предположительно, передвигался обвиняемый. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: соцсети

Оказалось, что девушку задушил ее знакомый, выходец из Средней Азии, Лоченбек Низомидинов, который одно время общался с ней через соцсети и узнал, что Яна собиралась в гости к своему молодому человеку в Башкирию. Ревность и стала мотивом убийства.

- Девушка собиралась уехать в Башкирию к своему молодому человеку. Подозреваемый, узнав об этом, испытал приступ ревности. Именно это и стало мотивом преступления. Пока есть информация о причастности к убийству одного человека. Кроме того, способ убийства характерен для совершения преступления одним человеком, - уточнил наш источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом уголовного дела.

Тело девушки обнаружили в лесу, в 30 километрах от Екатеринбурга. Фото: СКР по Свердловской области

«КП-Екатеринбург» также удалось связаться с бабушкой Яны, Людмилой Владимировной, которая рассказала, что обвиняемый южанин был владельцем автомойки, где какое-то время работала девушка. Чтобы вывести подозреваемого на чистую воду, следователи попросили его пройти полиграф, который показал отрицательный результат. Тогда-то и выяснилось, что мужчина лгал, когда говорил о том, что ничего не знает об обстоятельствах исчезновения девушки.

- Задержанный, несмотря на то, что ранее к уголовной ответственности не привлекался, вел себя в полиции так, словно он «бывалый». Именно по этой причине сыщикам пришлось применять в своей работе «детектор лжи», - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

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