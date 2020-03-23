2020-03-23T15:52:01+03:00
Происшествия

Южанина, обвиняемого в убийстве 19-летней екатеринбурженки, отправили в СИЗО

Под арестом он будет находиться до 13 мая 2020 года
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Чкаловский районный суд Екатеринбурге отправил под арест обвиняемого в убийстве 19-летней девушки Яны Смирновой. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

- Мера пресечения избрана по 13 мая 2020 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, - добавили там.

Напомним, Яна пропала еще в конце февраля. Ее искали волонтеры и полиция, очевидцы сообщали, что видели ее в районе Вторчермета. 20 марта стало известно, что ее обнаружили мертвой. Тело девушки обнаружили в лесу около поселка Рассоха, в 30 километрах от Екатеринбурга.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе, по выяснению возможной причины и иных обстоятельств совершённого убийства. Допрошен ряд свидетелей, проводятся необходимые экспертизы. Также осмотрена автомашина Hyundai, на которой, предположительно, передвигался обвиняемый. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Оказалось, что девушку задушил ее знакомый, выходец из Средней Азии, Лоченбек Низомидинов, который одно время общался с ней через соцсети и узнал, что Яна собиралась в гости к своему молодому человеку в Башкирию. Ревность и стала мотивом убийства.

- Девушка собиралась уехать в Башкирию к своему молодому человеку. Подозреваемый, узнав об этом, испытал приступ ревности. Именно это и стало мотивом преступления. Пока есть информация о причастности к убийству одного человека. Кроме того, способ убийства характерен для совершения преступления одним человеком, - уточнил наш источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом уголовного дела.

Тело девушки обнаружили в лесу, в 30 километрах от Екатеринбурга. Фото: СКР по Свердловской области

Тело девушки обнаружили в лесу, в 30 километрах от Екатеринбурга. Фото: СКР по Свердловской области

«КП-Екатеринбург» также удалось связаться с бабушкой Яны, Людмилой Владимировной, которая рассказала, что обвиняемый южанин был владельцем автомойки, где какое-то время работала девушка. Чтобы вывести подозреваемого на чистую воду, следователи попросили его пройти полиграф, который показал отрицательный результат. Тогда-то и выяснилось, что мужчина лгал, когда говорил о том, что ничего не знает об обстоятельствах исчезновения девушки.

- Задержанный, несмотря на то, что ранее к уголовной ответственности не привлекался, вел себя в полиции так, словно он «бывалый». Именно по этой причине сыщикам пришлось применять в своей работе «детектор лжи», - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Задушил из ревности»: следователи нашли подозреваемого в убийстве 19-летней екатеринбурженки. Как стало известно «Комсомолке», недавно силовикам удалось установить подозреваемого в убийстве девушки 19-летней девушки. Им оказался взрослый мужчина, выходец из Средней Азии. Он какое-то время общался с Яной. Поводом для убийства девушки стала ревность (подробнее)

В Екатеринбурге ищут молодую девушку с татуировками в виде цветов. В Екатеринбурге вот уже больше полутора недель разыскивают 19-летнюю Смирнову Яну Андреевну. Девушка пропала еще 28 февраля – в последний раз ее видели в районе Вторчермета. Поисками занимается полиция и волонтеры ПСО «Лиза Алерт» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Моя сестра два дня думала, что я мертв»: Полицейские инсценировали смерть бизнесмена, чтобы спасти его от заказанного убийства
Михаил Климов рассказал «КП», как отнесся к сообщениям СМИ о его гибели, почему должник нанял киллера и как проходила спецоперация полицейских под прикрытием
Новости 24
ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Коронавирус в Екатеринбурге: детей, чьи родители сидят на домашнем карантине, не будут пускать в детские сады
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть
Коронавирус на Урале: людей, нарушающих домашний карантин, будут принудительно изолировать
«Летальность снизилась на 28%»: свердловчане стали меньше болеть гриппом, ОРВИ и пневмонией
Коронавирус в Екатеринбурге: из-за отмены рейсов «Уральские авиалинии» перестают кормить пассажиров на борту
Коронавирус на Урале: медики рассказали о состоянии екатеринбуржцев, у которых обнаружили COVID-19
В Екатеринбурге полицейские ловили недобросовестных таксистов-нелегалов
Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
При виде полицейских занервничал: в Екатеринбурге задержали электромонтера с наркотиками
Как провести время с семьей в условиях «самоизоляции» и сохранить хорошие отношения
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
Сел за руль спустя три дня после освобождения: на Урале водителя повторно поймали за пьяной ездой
«Удалил переписку в ее телефоне»: в убийстве 19-летней екатеринбурженки подозревают владельца автомойки, где она работала
В уральском поселке произошел пожар на плотине Петрокаменского пруда
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Отправили на 19 лет за решетку: уралец с самодельным ружьем убил скупщика лома, а затем ограбил его
Местный оператор связи приготовил землякам призы
Свердловское минобразования запустило «горячие линии» для тех, кто сидит дома из-за карантина
Коронавирус на Урале: заявления о переносе досрочной сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 апреля
Коронваирус на Урале: Высокинский проверил, как в Екатеринбурге обрабатывают общественный транспорт
На Урале коммунальщики выплатят двум семьям больше 800 тысяч за потоп в квартирах
Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные
Приставки, настольные игры и наборы для творчества: сколько стоит занять детей во время карантина в Екатеринбурге
«#Останьтесьдома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса
Полиция завела уголовные дела после массовых поджогов на Уралмаше
Не соответствует проекту: под Екатеринбургом за 75 миллионов построили спорткомплекс с ошибками
Коронавирус на Урале: почтальоны доставляют пенсии изолированным пенсионерам прямо на дом
Доставайте телескопы и фотоаппараты: сегодня на небе Урала появится Марс