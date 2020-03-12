В Екатеринбурге ищут молодую девушку с татуировками в виде цветов

12 Март 2020 2020-03-12T06:11:13+03:00

Яна Смирнова пропала еще 28 февраля, последний раз ее видели на Вторчермете

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В Екатеринбурге вот уже больше полутора недель разыскивают 19-летнюю Смирнову Яну Андреевну. Девушка пропала еще 28 февраля – в последний раз ее видели в районе Вторчермета. Поисками занимается полиция и волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Особые приметы: татуировки на запястьях – на одном в виде цветов, на втором – фраза на английском языке.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и голубые глаза.

В день пропажи была одета в бирюзовую куртку, черные спортивные штаны с белой полоской и черные кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Яну или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU