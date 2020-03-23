2020-03-23T11:02:40+03:00
Происшествия

«Задушил из ревности»: следователи нашли подозреваемого в убийстве 19-летней екатеринбурженки

Им оказался выходец из Средней Азии, приревновавший Яну к парню из Башкирии
Евгений Стоянов
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Тело девушки нашли в поселке Рассоха под Екатеринбургом. Фото: соцсетиТело девушки нашли в поселке Рассоха под Екатеринбургом. Фото: соцсети
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В Екатеринбурге нашли предполагаемого убийцу 19-летней екатеринбурженки Яны Смирновой. Напомним, девушка пропала еще в конце февраля. Ее искали волонтеры из поисковых отрядов, а также полиция. 20 марта стало известно о том, что Яну нашли мертвой. Представители СКР информацию об убийстве девушки не комментировали.

Как стало известно «Комсомолке», недавно силовикам удалось установить подозреваемого в убийстве девушки 19-летней девушки. Им оказался взрослый мужчина, выходец из Средней Азии. Он какое-то время общался с Яной. Поводом для убийства девушки стала ревность. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом уголовного дела.

- Девушка собиралась уехать в Башкирию к своему молодому человеку. Подозреваемый, узнав об этом, испытал приступ ревности. Именно это и стало мотивом преступления. Пока есть информация о причастности к убийству одного человека. Кроме того, способ убийства характерен для совершения преступления одним человеком, - уточнил наш собеседник.

Яна Смирнова пропала в конце февраля. Фото: соцсети

Яна Смирнова пропала в конце февраля. Фото: соцсети

Силовик уточнил, что Яна была задушена. Предположительно это произошло в машине, но окончательно это установит экспертиза. Тело девушки нашли в пригороде Екатеринбурга.

В ближайшее время следствие собирается предъявить подозреваемому обвинение в убийстве. В пресс-службе СУ СКР пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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