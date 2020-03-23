«Удалил переписку в ее телефоне»: в убийстве 19-летней екатеринбурженки подозревают владельца автомойки, где она работала

23 Март 2020 2020-03-23T12:32:56+03:00

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Недавно стало известно о том, что в Екатеринбурге нашли предполагаемого убийцу 19-летней екатеринбурженки Яны Смирновой. Напомним, девушка пропала еще в конце февраля. Ее искали волонтеры из поисковых отрядов, а также полиция. 20 марта стало известно о том, что Яну нашли мертвой. Девушка была задушена. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, предполагаемым убийцей Яны Смирновой стал выходец из Средней Азии, который ревновал девушку.

Бабушка Яны Людмила Владимировна рассказала «Комсомолке», что знает о ком идет речь. По словам женщины, предполагаемым убийцей девушки стал владелец автомойки, где работала Яна. Чтобы вывести подозреваемого на чистую воду следователи попросили мужчину пройти полиграф. Тогда выяснилось, что мужчина лгал, когда говорил о том, что не знает об обстоятельства исчезновения девушки.

- По национальности он узбек. Его имени я не знаю, но называл себя Лешей, хорошо говорил по-русски. Яна уму очень доверяла, общалась с ним. Он ее часто подвозил до дома после работы, а еще он ее ревновал, - рассказала Людмила Владимировна.

При этом женщина отметила, что не знает, в каких именно отношениях ее внучка была с владельцем автомойки.

- Один раз он даже разбил ей телефон. После этого она сказала этому Леше: тогда покупай мне новый, но он отказался, отдал ей свой, - вспоминает бабушка.

Людмила Владимировна рассказала, что в день убийства Леша в очередной раз повез после смены Яну домой – на улицу Ферганскую на Вторчермете. Вместе с Яной и Лешей в машине ехала девушка по имени Олеся. Она была подругой убитой екатеринбурженки, а еще вместе с Яной работала на автомойке. Сначала подозреваемый отвез домой Олесю. После этого Яна осталась с Алексеем в машине вдвоем.

Известно, что у Яны Смирновой был молодой человек из Башкирии. Девушка даже собиралась съездить к нему в гости на пару дней. Видимо, узнав об этом, ее шеф приревновал. Следствие считает, что он задушил девушку.

- Видимо он знал пароль от телефона Яны (до этого этот телефон ведь принадлежал ему). Он удалил в нем свою переписку с Яной, - рассказала Людмила Владимировна.

Нам удалось поговорить с Олесей, которая 28 февраля после работы ехала в машине вместе с Яной и Лешей. Девушка до сих пор в шоке от произошедшего.

- Я потеряла всё. Это был единственный человек, который пошел бы со мной против всего мира, - рассказала Олеся о своей подруге.

На другие вопросы девушка отвечать не стала, объяснив, что ей запретили это делать следователи.

В ближайшее время следствие собирается предъявить подозреваемому обвинение в убийстве и ходатайствовать о его помещении в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU