Виноваты родители: за сутки в жутких авариях на свердловских трассах пострадали пять маленьких детей

В минувшее воскресенье, 22 марта, на свердловских трассах произошло сразу три жестких ДТП, в которых, в общем, пострадали пять детей. Все они были пассажирами легковушек под управлением родителей, которые и спровоцировали аварии. Все дети перевозились согласно требованиям ПДД.

Первое ДТП произошло около 9:00 на 183-м километре трассы Екатеринбург - Серов. В легковушке Chery под управлением 21-летней девушки, стаж которой был всего шесть месяцев, сидел шестилетний ребенок. Он находился в специальном бустере и был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением своего ТС, не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части дороги в правый кювет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

И мама, и ребенок получили травмы различной степени тяжести и были срочно госпитализировали в больницу.

Второе ДТП произошло в Екатеринбурге. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Второе ДТП произошло в Екатеринбурге. Два ребенка 9 и 12 лет находились на заднем сидении машины Peugeot и были пристегнуты ремнями, когда произошло сильное столкновение с грузовиком, ехавшем в попутном направлении.

- С места аварии девочка и мальчик были доставлены в ДМБ №9 и после осмотра врачами отпущены домой. Водитель грузовика пояснил, что Peugeot преднамеренно допустил торможение перед его автомобилем - и именно это и стало причиной ДТП, - рассказали в ГИБДД по области.

Точные обстоятельства и причины этого ДТП будут установлены инспекторами в ходе проведения дознания.

Третье ДТП произошло под Каменском-Уральским. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Третье ДТП произошло уже вечером воскресенья, на 86-м километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган. Легковушка «Лада» выехала на встречку и протаранила проезжавшую мимо Toyota. В салоне отечественного автомобиля в тот момент находится 29-летний пассажир и еще два маленьких ребенка - трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.

- Водитель «Лады», двигаясь со стороны Каменска-Уральского, не справилась с управлением. От столкновения сильные травмы получили и женщина-водитель, и три ее пассажира, - добавили в региональном ГИБДД.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Детей срочно госпитализировали в отделение детской хирургии Каменска-Уральского. По фактам всех трех ДТП информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с родителями, которые и стали виновниками.

Госавтоинспекция еще раз напоминает родителям о том, как необходимо заботиться о безопасности своих детей - в том числе и на дороге. Во время поездки лучше выбрать низкую скорость и более спокойный стиль вождения. И ни в коем случае не отвлекаться ни на что за рулем.