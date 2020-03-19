2020-03-19T12:59:37+03:00
Общество

Екатеринбуржцы из-за коронавируса отменяют пышные свадьбы

Но заявления из ЗАГСа забирать не торопятся
Юлия СТАЛИНА
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Молодожены переносят торжество на лето.Молодожены переносят торжество на лето.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Желающие пожениться этой весной екатеринбуржцы начали в срочном порядке корректировать планы. Жители уральской столицы переносят свадьбы на лето и на осень из-за пандемии коронавируса. Из-за ограничений не собираться больше 50 человек не удается устроить торжества в ресторанах, а родственники молодожен не могут приехать из соседних стран.

УДАР ПО КАРМАНУ

Помимо турагентств огромные денежные потери несут организаторы праздничного досуга. У ведущих отменяются мероприятия, банкетные площадки пустуют, визажисты, стилисты и артисты остались без работы, у свадебных агентств тоже переносятся запланированные «ивенты».

- У нас должна была состояться свадьба 4 апреля, но молодожены перенесли ее на август. Жених и невеста сейчас живут в Москве, а родственники и друзья тут, так вот они боятся, что не смогут вылететь к назначенную дату. А также не смогут прилететь родственники из заграницы, - рассказывает Анастасия Акулина, основательница свадебного агентства Аkulina Wedding.

Еще несколько организаторов пожаловались из-за переноса свадеб. Некоторым молодоженам пришлось сократить количество гостей с 50 до 20. Но представители праздничного бизнеса говорят, что никаких уведомлений о запрете мероприятий они не получали. О событиях узнают только из новостей.

Помимо свадеб пострадали и корпаративы, какие-то отменили вообще, некоторые смогли перенести на неопределенный срок. И все это за последние пару дней.

- Под вопросом сейчас находится проведение выпускных, но они летом. Пока что отменили корпоративы на два месяца вперед, - рассказывает ведущий Роман Сухих. – Но в Екатеринбурге не будут проводить мероприятия меньше 50 человек. Вот, например, «Мозгобойню» недавно запретили.

А вот в ЗАГСах все в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот в ЗАГСах все в штатном режиме.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГСЫ ПРОСЯТ НЕ ПРИХОДИТЬ К НИМ

Екатеринбуржцы отказываются от пышных свадеб, но вот от замужества нет. В городских ЗАГСах никто не спешит обратно забирать заявления на конец марта и апрель. Как говорят сами сотрудники учреждений, никакой паники нет, а работают они в штатном режиме.

- Пока по этой причине заявление никто не забирал. Но мы все-таки рекомендуем людям обращаться к нам дистанционно. Из-за сложившейся ситуации по возможности лучше звонить нам по телефону и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Конечно, никого из ЗАГСа мы не выгоняем. На всякий случай развесили памятки о профилактике коронавируса, - ответили нам в ЗАГСе Ленинского района Екатеринбурга.

Все спокойно и в других районах. Но все равно просят новобрачных не приглашать на регистрации больше 50 гостей, хоть такое и бывает нечасто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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