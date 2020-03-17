Салфетки, мыло, туалетная бумага: «Галамарт» сделал подборку товаров для карантина

В России введены меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса, но повода для паники, как уверяют власти, нет. Если вас отправили на удаленную работу, просто подготовьтесь к карантину в максимально спокойном режиме. В этом вам поможет «Галамарт». Итак, с чего стоит начать.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

- Просмотрите съестные запасы и составьте список необходимых продуктов, которых хватит на ближайшую пару недель: крупы, соль, консервы, бобовые, растительное масло, замороженные овощи. Если и не пригодится, чувствовать вы себя будете спокойней.

- Проверьте содержимое домашней аптечки и запаситесь жаропонижающим, обезболивающим, хлоргексидином, хорошими витаминными комплексами.

- Еда и лекарства – первое, что приходит на ум, однако это далеко не все. Наверняка вы читали, как в Европе с прилавков сметают (на самом деле уже смели) туалетную бумагу. Но уподобляться не стоит, иначе вы рискуете купить антибактериальные салфетки за тысячу рублей, то есть на вашем страхе (вполне понятном, кстати) просто наживутся.

«Галамарт» сделал подборку товаров, которые будут нужны всей семье в период карантина. На все действуют очень низкие цены: упаковка двуслойной туалетной бумаги из 4 штук – 39 рублей, влажные антибактериальные салфетки (120 штук) – 69 рублей, антибактериальное мыло – 39 рублей. Так что не паникуйте и просто приходите за тем, что поможет вам без потерь пережить карантин.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Когда вы пришли в «Галамарт» и купили все нужное, зайдите в детскую секцию: товары оттуда помогут вам не сойти с ума, если вы заперты дома с маленькими детьми. Вам – отдых, детям – радость: здесь и разнообразные игрушки, и наборы для творчества, и пазлы, и книги, и конструкторы. Проще сказать, чего нет. Так что расчищайте в квартире пространство для новых игрушек и запасайтесь терпением!

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

И, конечно, очевидные советы: мойте чаще руки и нос, когда приходите с улицы, пользуйтесь антисептиком, не трогайте лицо и старайтесь не выходить из квартиры без крайней необходимости.

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