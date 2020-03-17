«Команде сообщили за сутки»: матч «Урала» с «Шинником» внезапно отменили

Матч четвертьфинала «Кубка России» между «Уралом» и ярославским «Шинником» отменили. Об этом командам сообщили сегодня, как раз перед вылетом. Сама игра должна была состояться 18 марта на «Арене Химки» в Москве, вечером уральские футболисты планировали ехать в аэропорт.

- Команде сообщили за сутки до игры. Билеты в Москву были на вечер, но соответственно уже никуда не полетим. При этом футболисты, как и планировали, проведут обычную тренировку в Екатеринбурге, - подтвердил Никита Медведевских, пресс-секретарь ФК «Урал».

На какое число перенесут игру, пока не известно. Причина отмены, как и у многих других спортивных мероприятий – угроза распространение коронавируса. Под вопросом остаются и другие матчи «Кубка России». На кону ближайшие встречи «Урала» в рамках чемпионата.

- Сегодня в Российской Федерации Спорта решают вопрос в целом о чемпионате. Возможно, придется досрочно закончить сезон, - добавил Медведевских.

Напомним, на прошлой неделе «Урал» остановил продажу билетов на домашний матч с «Рубином». Сейчас действует ограничение зрителей в 5 тысяч человек: под него попадает и «Екатеринбург Арена». Однако зрители на игре будут, только не 13 тысяч как обычно, а гораздо меньше.