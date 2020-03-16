«Пенсионер заплатил 29 тысяч рублей юристу, а помощи не получил»

15 марта прошел Всемирный день защиты прав потребителей. Вместе с Яниной Голубевой, директором МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» мы поговорили в эфире радио «КП-Екатеринбург» [92,3FM] о том, как не попасть на удочку недобросовестных продавцов, а также куда обратиться, если права были нарушены.

МНОГО ЖАЛОБ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

- Расскажите, в каких сферах чаще всего обманывают людей?

- Часто приходят жалобы на качество сотовых телефонов, компьютеров. Нарушений очень много: это и заводской брак самого устройства, и навязывание дополнительных товаров и услуг, например, страховки во время заключения договора. Есть случаи, когда при стоимости телефона, условно, в 30 тысяч навязанных услуг и товаров набралось еще тысяч на 15.

- На что еще идут жалобы?

- На втором месте – мебель. Чаще всего покупателю передается товар уже с каким-то внешним дефектом. Привозят мебель, доставщики спешат, человек расписывается в акте приемки, а при вскрытии обнаруживает, что есть сколы, трещины и так далее. Обувь и одежда – тоже претензионный товар. В этом случае претензия практически всегда разрешается в пользу потребителя, если она оформлена грамотно со ссылками на закон.

- А если говорить про услуги?

- Главная болевая точка это юридические услуги. С 10 января у нас уже зарегистрировано 800 обращений и из них 81 по юридическим услугам. Финансовые услуги тоже проблема: кредитование, вклады, страхование. Еще одна беда – ремонт и изготовление пластиковых оконных конструкций. Недобросовестные предприниматели делают поквартирный обход и навязывают очень дорогие услуги по диагностике окон. Нашумевшие истории. Стук в дверь: «Здравствуйте, мы знаем, что у вас окна пластиковые и поставили вы их очень давно. А вы понимаете, что они у вас уже опасны. Нужно провести бесплатную диагностику». Заканчивается все договором на комплекс работ и услуг по ценам выше рыночных в разы. А еще иногда и в кредит.

- Такие товарищи приходят не только домой, но и звонят по телефону.

- Я бы их назвала мошенниками. Хотя в таких случаях очень редко возбуждаются уголовные дела. И это не потому, что все так плохо работают, а потому, что такие дела очень сложно расследовать. Приходит Иван Иванович, говорит: «Я вам сделаю диагностику». Заключается договор. А в договоре фамилия предпринимателя, который зарегистрирован и проживает в другом регионе РФ. И на этом мы ставим большой знак вопроса, потому что этого предпринимателя никто в глаза не видел, деньги он лично не получал, а кто к вам приходил домой вообще неизвестно. Чтобы привлечь таких людей к ответственности, их нужно поймать на месте.

ОБМАНЫВАЮТ ПОЖИЛЫХ

- Вы сказали, что наибольшее количество жалоб у людей поступает на юридические услуги. Какие это услуги?

- На рынок пришли юридические фирмы, которые используют очень агрессивные способы привлечения потребителей. Они обзванивают людей и говорят: «Здравствуйте. Мы знаем, что вы пенсионер. Вы довольны своей пенсией? А вы знаете о том, что вы можете ее пересчитать? Вам недоплачивают 40%. Приходите к нам, мы этот вопрос решим». Плюс, сегодня существует много сайтов, связанных с защитой прав потребителей. Если в Интернете в поисковике забить «Защита прав потребителей», то попадешь на сайт неизвестного лица, без контактов, наименования, зато с большим количеством красивых слов. Например, «В рамках федерального закона об оказании бесплатной юридической помощи мы оказываем услуги…».

Янина Голубева. Фото: предоставлено автором

У человека создается впечатление, что он попал на сайт официальной организации, он приходит на бесплатную консультацию, а выходит с договором на комплекс очень дорогих юридических услуг. Очень часто человека вводят в заблуждение относительно наличия у него прав. У человека права нет, а ему говорят: «А давайте мы напишем жалобу в Роспотребнадзор, в прокуратуру, в администрацию города… стоить это будет 29 тысяч рублей». Есть пример: цена убытков была 500 рублей, а пенсионер заплатил 29 тысяч за юридические услуги. И говорить, что люди сами виноваты нельзя. Потому что с той стороны действуют очень грамотные люди, которые умеют продавать, войти в доверие, которые манипулируют незнанием.

- А свои 500 рублей человек получил?

- Не получил. Псевдоюристы составляют претензии и жалобы по образцу. Текст один, только обстоятельства разные. Но смысл в том, что эти жалобы бесполезны. На суде выясняется, что неправильно определены нормы закона, или что не нарушены права у потребителя, или не к тому ответчику истец подготовил исковое заявление... Некомпетентность поразительная.

- Есть ли ощущение, что люди сегодня стали более грамотны?

- Если говорить о людях, которые попадаются на удочку мошенников, в основном это пожилые люди. Уровень знаний молодых людей значительно вырос. Если раньше они приходили к нам и говорили «А вы поможете мне деньги вернуть?», то сейчас они приходят и просят помочь уже грамотно оформить претензию. То есть люди понимают, что одним приказом или звонком эти вопросы никем не решаются.

ЛЖЕГАЗОВИКИ И ЛЖЕМЕДИКИ

- Часто ли вам приходится отдавать на экспертизу какой-либо товар?

- Если в товаре выявлен недостаток в пределах гарантийного срока или срока годности, то доказать причину недостатка обязан продавец. По претензии потребителя он должен сделать проверку качества. Если же возникает спор относительно причины недостатка, тогда необходима экспертиза. Кто ее проводит, продавец или потребитель, зависит от того, истек срок годности или нет.

- А если от продавца идет категорический отказ?

- Тогда проще предъявить исковое заявление в суд и в исковом порядке разрешать вопросы, связанные с проведением и назначением экспертизы. А вообще наши продавцы в Екатеринбурге достаточно грамотные. Если они понимают, что человек пришел от нас с нашим бланком образцом документов, они прекрасно понимают, что мы не вводим в заблуждение потребителя относительно его прав. И в большей части такие претензии разрешаются в досудебном порядке без экспертизы.

- «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» существует больше 25 лет. Меньше ли стали обманывать людей?

- Каждое время делает свои вызовы. В 90-х мы боролись с финансовыми пирамидами. Потом долго решали вопросы с товаром, купленным на уличном рынке – шубы с личинками, обувь, которая разваливалась после первой носки… Сейчас появилась ниша незаконного бизнеса. Предприниматели ушли в соцсети, а в интернете гарантировать качество и безопасность никто не может. Есть и недобросовестные люди, которые ходят по домам и обманывают людей. Это то, с чем мы сталкиваемся последние четыре года – лжегазовики, лжекоммунальщики, лжемедики.

- Какие права имеет потребитель?

- Это право на информацию о товаре, услуге. Ответственность здесь лежит на продавце. Существует презумпция отсутствия у потребителя специальных познаний относительно свойств и характеристик товара или услуги. Право на качество, на безопасность, на компенсацию морального вреда, на отказ от договора, на обмен товара надлежащего качества в пределах 14 дней, не считая дня покупки. И основное право – на судебную защиту.

КОНКРЕТНО

Где получить первичную консультацию?

МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» принимает граждан по адресу: ул. Малышева, 31, корпус «а». Подробную информацию можно узнать по круглосуточному номеру автоинформатора: +7 (343) 371-13-16. Потребителям оказывают помощь БЕСПЛАТНО. Обращения принимаются от жителей Екатеринбурга, а также от тех, кто приобрел товар на территории города (но при этом живет в другом муниципалитете).

- Только, пожалуйста, обращайтесь и желательно не после того, как уже все случилось, а до, - добавляет Янина Голубева. – Например, обратиться и сказать: «Я хочу заключить договор на покупку квартиры, посмотрите». У нас есть абсолютно уникальный случай, когда мы людей предостерегли от покупки вместо квартиры объекта вообще нежилой недвижимости.