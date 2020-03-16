Какие дороги отремонтируют в Екатеринбурге в 2020 году: список улиц

Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» в беседе с Романом Сухих и Анастасией Грушецкой рассказала о ремонте дорог в уральской столице весной и летом 2020 года.

- Какие планы на весну 2020 года?

- Планы традиционно касаются ремонта дорог: 40 километров дорог, 36 участков и полновесных улиц, которые мы запланировали отремонтировать. Из 1 миллиарда на 400 миллионов уже проведены торги. Мы доторговываем то, что нам выделено дополнительно из Правительства Свердловской области. Практически мы готовы к началу сезона.

Главные работы пройдут: улица Шефская – продолжим ремонт. Эта улица очень важна для грузового транспорта, также там есть общественный транспорт. Там отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуар. Мы всегда проводим ремонт комплексно.

Когда начнется дорожный ремонт 2020 в Екатеринбурге: отвечает мэрия 00:00 00:00

- Что будет в центре города сделано в этом году?

- Продолжаются работы по проектированию набережной за улицу Куйбышева, практически завершен проект в целом до улицы Щорса. Наиболее концептуально современным будет элемент набережной на отрезке между улицами Куйбышева и Декабристов, там, где она будет тяготеть к Ледовой арене.

Во-первых, это наиболее центральное место, потому что следующие участки более узкие, там будет сделан акцент на пешеходных зонах. А здесь есть место для площадок для отдыха, работает серьезная компания, проектирующая там ландшафтный дизайн, в том числе даже светильники.

Реконструкцию набережной Исети продолжат в будущем годуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Скоро снова начнутся перекрытия…

- К сожалению, это так, без перекрытия проезжую часть не отремонтировать. Есть положительный момент: в этом году участки сильно разбросаны между собой, друг друга они перекрывать не будут. Уже сейчас график составлен. Накладка бывает с работой сетевых компаний, которые, как и мы, работают на дорогах. Ремонт инженерных коммуникаций, которые расположены под проезжей частью, никто не отменит.

В 2020 году в Екатеринбурге отремонтируют 36 участков улично-дорожной сети.

- Сибирский тракт: от перекрестка с улицей Восточная до дома №25.

- Улица Серова от Большакова до Авиационной.

- Улица Латвийская от перекрестка с Эстонской до дома №54.

- Улица Восстания от Ильича до Бакинских Комиссаров.

- Улица Опалихинская от Готвальда до Бебеля.

- Боковой переулок от Испытателей до Реактивной.

- Улица Совхозная ль проспекта Космонавтов до Шефской.

- Улица Авиационная от Белинского до 8 Марта.

- Улица Военная от Патриса Лумумбы до Титова.

- Улица Краснофлотцев от переулка Черноморского до улицы Ползунова.

- Улица Лыжников от Походной до Молодогвардейцев.

- Улица Белякова от Технической до Уткинской.

- Улица Бахчиванджи от съезда к аэропорту Кольцово.

- Мельковский переулок.

- Улица Софьи Перовской.

- Улица Маршала Жукова.

- Развязка по улице 40-летия Комсомола.

- Улица Родонитовая.

- Улица Испытателей.

- Улица Уткинская.

- Улица Сулимова.

Тамара Благодаткова рассказала о том, как изменится Екатеринбург за это лето. Фото: КП

Также в Екатеринбурге в 2020 году отремонтируют участки улиц Бебеля, Техническая, Белореченская, Луначарского, Светлореченская, Суходольская, Армавирская, Завокзальная, Советская, Юлиуса Фучика.