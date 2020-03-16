Уральские «общественники» провоцируют журналистов на фейковые сенсации

Экология в последнее время стала не только актуальной темой мировой политики, но и поводом для скандальных сенсаций и спекуляций. Так происходит и на Урале. Эко-активисты готовы тратить время и силы на громкие акции, но не хотят слышать обоснованных аргументов производителей. Действительно ли «общественность», регулярно выступающая с публичными заявлениями, заботится о сохранении природы или войны затеваются с другими целями?

Говорят, что бумага все стерпит, а интернет и подавно. На самом деле, это совсем не так. Российское информационное пространство готово легко и непринужденно транслировать негатив – обвинения, скандалы, нападки, псевдоразоблачительные расследования, – но почти не приемлет позитивное. В хорошее у нас не принято верить, а потому о хорошем и непринято писать. Зато плохому дан безусловный зеленый свет: достаточно выйти на площадь (реальную или виртуальную), обозвать кого-то преступником – и вот ты уже герой многочисленных публикаций СМИ, борец за правду и интересы простого народа. Факты? Кого они, в самом деле, волнуют…

Вообще-то волнуют. Тех, кого голословно обвинили в преступлениях. Но желание защититься фактами почти всегда наталкивается на нежелание эти факты слышать, обращать на них внимание: за редчайшим исключением пресса изложит твою позицию – с цифрами и данными. Но в большинстве случаев ты останешься отрезан от инфополя. Из плохой песни слов не выкинешь – добрая и светлая мало кому нужна. Вот и получается, что оболгать легко, а оправдаться – практически невозможно. Чем, конечно же, пользуются многочисленные популисты, разоблачители, «независимые» политики и бойцы конкурентных войн.

Предприятия держат отчет перед надзорными органамиФото: Иван ВИСЛОВ

На Урале темой, которую постоянно сопровождают различные спекуляции, является экология. Здесь что ни день, то сенсация с порицанием очередного нарушившего все мыслимые и немыслимые нормы предприятия. То к президенту обращаются, то к депутату, то к правозащитникам, а то и вовсе к Деду Морозу... Внимание к проблеме понятно и обоснованно: Екатеринбург и Свердловская область традиционно находятся в группе экологического риска ввиду большой концентрации крупных производств. Но это внимание имеет явный нездоровый перекос на негатив.

Все ли хорошо в регионе с экологией? Безусловно, нет – мы многое видим плохое, вдыхаем воздух, нас не обманешь. Но все ли настолько плохо, как часто – слишком часто – приходится слышать? Если отбросить предубеждения и предвзятость, то объективно ситуация становится лучше. Для начала остановитесь и задумайтесь: как было, скажем, 10 лет назад и что мы имеем сейчас. Еще лучше – поговорите с родителями или бабушками: заботила ли вообще кого-то окружающая среда 40-50 лет назад, помнят ли они густой черный туман над городами Урала, темно-серый, почти черный снег, привкус чего-то химического во рту?…

Давайте начистоту: к настоящему времени по защите окружающей среды проделана огромная работа. И государством, которое наконец-то на федеральном уровне сделало вопрос защиты природы одним из центральных. И контролирующими органами – тот же Росприроднадзор не дает бизнесу продыху, отслеживает каждый его шаг, проверяет и перепроверяет до бесконечности (по мнению «жертв» проверок излишне строго, придирчиво, жестко, что вызывает постоянные конфликты и споры в судах). И самим бизнесом, который тратит колоссальные средства на экопроекты.

О последнем, кстати, не принято говорить и тем более писать, хотя предприятия ежегодно вкладываются в экологию миллиардами рублей. Разве это важная для экологических активистов, да и обычных читателей, информация?

Похоже, что нет.

Экология на Урале далека от идеала, но воздействие на нее со стороны заводов сильно сократилосьФото: Алексей БУЛАТОВ

Всем гораздо интереснее скандальные сенсации, раскручиваемые почти всегда по одному и тому же сценарию: некие активисты или рекрутированная ими «общественность» громко заявляют о вреде, наносимом производством природе и здоровью людей; тема ярко и с кричащими заголовками тиражируется в СМИ; объект нападок пытается как-то оправдаться, но его никто не слушает. Про усилия эколога обвиненной компании, про вложенные сотни миллионов в очистное оборудование, про пережитые десятки проверок – про все это некому рассказать. Виновен! Преступник! Губитель природы! Не отмоешься…

Последний и самый горячий пример такого сценария: «Староцементный завод» (СЦЗ) в Сухом Логу. Обычное, по большому счету, ничем не примечательное предприятие вдруг на короткий период получило статус, чуть ли не самого вредного производства, как минимум, Свердловской области, спасти от которого должен лично президент. Видеообращение к главе государства от нескольких женщин города в преддверии 8 марта не могло остаться незамеченным. Ряд СМИ тему подхватили: по классике – полыхнули яркие и уничтожающие заголовки. Обратиться за комментарием к самому СЦЗ журналисты в основной своей массе почему-то «забыли». Да что уж за комментарием: просто проверить ситуацию в Сухом Логу никто не постарался. Неудивительно, что в самой компании, мягко говоря, были шокированы произошедшим:

- Честно говоря, с болью наблюдаем за всем происходящим, – негодует директор «Староцементного завода» Андрей Земцов. – Мы системно на протяжении нескольких лет реализуем программы по защите окружающей среды. И достигли больших результатов: в частности, благодаря установке мощного электрофильтра на одну из печей, что стоило нам более 100 миллионов рублей, смогли снизить выбросы неорганической пыли в 8-10 раз. В 10 раз было уменьшено образование отходов производства. Мы заложили на ближайшие годы крупные расходы – около 280 миллионов рублей – на обновление природоохранных систем. Многое сделано! И вдруг выходят люди и объявляют нас худшим производством региона. Просто ничем не подкрепленные слова сразу же заслуживают публикации в СМИ. Наше же видение ситуации в прессе даже и не пытаются узнать. Оказывается, так можно…»

Земцов отмечает, что «нас постоянно проверяют. Нам скрывать нечего. Люди, записавшие свое видеообращение, тоже могли бы сначала обратиться на завод, задать вопросы и услышать ответы. Но они выбрали путь громкой публичности – такое ощущение, что непосредственно экология их не волнует. Я не люблю конспирологию, но начинает всякое казаться».

Параллельно – а часто и в связке с СЦЗ – в информационном пространстве порцию обвинений получила и компания «ФОРЭС», крупнейший в стране производитель пропантов.

Сухоложское подразделение предприятия в интерпретации СМИ также вдруг стало «вредителем №1». И все со слов «активистов». Просто слов.

- Это совершенно необоснованные обвинения, на которые не знаешь, как реагировать. Руки опускаются, – переживает Главный эколог ООО «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева. – Наши предприятия сейчас можно ответственно назвать безотходным производством. Еще несколько лет назад отходы в виде пыли вывозились на полигоны и захоранивались, а сейчас 99% отходов возвращаются в производство. Установленные на заводах рукавные фильтры улавливают 99% пыли. На площадках заводов уже установлено более 200 рукавных фильтров. Потрачены огромные средства.

Само собой, защищать все уральское производство не хочется и не нужно: интерес людей – чистый воздух, вода и здоровье. Однако хотелось бы видеть какой-то конструктив, а не доведенную до примитива голословную, пустую, нередко оголтелую критику. Необходимо нормальное отношение к предприятиям и компаниям, не только обеспечивающим функционирование экономики Урала, дающим рабочие места, заботящимся о социалке, но и реально занимающимся проблемами экологии. Может, хватит изображать их врагами?

В ином случае мы получаем еще больше сложностей. Одни производители, столкнувшись с несправедливым негативом в свой адрес, решают вообще не работать в Свердловской области, как это произошло с «Национальной сурьмяной компанией». Другие в безуспешных попытках отбиться от обвинений начинают хаотично тратиться на организацию работы своих пресс-служб, хотя лучше бы эти деньги были вложены в экопроекты. Третьи видят в нападках – и, справедливости ради, небезосновательно – «заказуху» от конкурентов и активности политиков-популистов, желающих наработать политический капитал на горячей теме; и в итоге ввязываются в бессмысленные информационные войны, загаживая и без того загаженное медиапространство. Проблематика экологии в таких условиях отодвигается на третий план. Кто-то обвиняет, кто-то пытается отбиться от обвинений. Реальными делами уже заниматься некогда. Да и не нужны они никому, судя по всему.

- Получается, вся работа – моя работа и моей команды – была зря? – сетует эколог Сарапульцева из «ФОРЭС». – Отличные результаты совершенно обесцениваются, когда несколько человек говорят, что мы злостно вредим экологии и здоровью. То есть этого достаточно, чтобы обнулить все наши дела?

Видимо, да, достаточно… Как минимум, для тех, кто гордо именует себя экологическим активистом, а, по сути, затевает подобные информационные баталии совсем с другими целями, очень далекими от экологии и реальных проблем уральцев.