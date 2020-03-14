«Был в балаклаве и с ножом»: в центре Екатеринбурга неизвестный ограбил почтальонов, разносивших пенсии старикам

Утром 14 марта в центре Екатеринбурга неизвестный мужчина с ножом ограбил почтальонов почты России, разносивших пенсии. Преступник подкараулил женщин в подъезде десятиэтажки по адресу Испанских рабочих,28. Его добычей стали около 400 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в почте.

Информацию о ЧП подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

- Тревожный сигнал о нападении на двух работников почты поступил в дежурную часть отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу в 09:23, а само преступление совершено в 09:00. Злоумышленник поджидал жертв в подъезде жилого дома. Раздача пожилым людям денег только началась, поэтому куш грабителя и оказался столь солидным, - отметил полковник Горелых.

Также представитель полицейского главка назвал приметы нападавшего.

- По описанию потерпевших, любитель чужих денег был крепкого телосложения, ростом около 175 сантиметров. В его одежде преобладали темные тона. На его голове имелась балаклава, а ограбление произошло под угрозой колюще-режущего предмета, - уточнил Горелых.

Валерий Горелых рассказал, что по указанию руководства регионального полицейского главка на место были направлены две усиленные следственно-оперативные группы.

- Одна из них из отдела полиции №11 под руководством начальника подразделения полковника Владимира Пилюшенко, а вторая - из ГУ МВД области, для оказания практической помощи коллегам. В подмогу сыщикам уголовного розыска на место доставили служебную собаку Цея, обученную работе по следу, - рассказал Горелых.

Представитель главка добавил, что по итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

- Скорее всего это будет статья 162 УК РФ – разбой. Сейчас полиция предпринимает комплекс оперативных мер реагирования, чтобы грабитель был установлен, задержан и привлечен к предусмотренной законом уголовной ответственности. Оперуполномоченные отрабатывают на причастность к этому преступлению наркозависимых, так называемых «гастролеров», людей, недавно освободившихся из мест лишения свободы и лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы пожилые люди не остались без средств к существованию, - отметил полковник Горелых.

Вот как произошедшее «КП-Екатеринбург» прокомментировали в пресс-службе Почты России.

- Несмотря на инцидент, все обязательства Почты России перед клиентами будут выполнены в срок. Жизнь и здоровье почтальона вне опасности, - отметили в почте, отказавшись называть точную сумму ущерба.