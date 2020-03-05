Цветочные мишки и метровые розы – «ту мач», в моде простота: какой букет выбрать на 8 марта и не облажаться

Уже сейчас цветочные магазины приготовились работать с удвоенной силой – впереди 8 Марта, самый цветочный праздник. На прилавках есть все, начиная от ромашек и орхидей. Но как в таком изобилии, найти подходящий букет. Как понять, какие цветы сегодня в тренде? Вместе с флористом Полиной Брусницыной, рассказываем о самых необычных вариантах, которые порадуют вашу даму сердца.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Это тюльпаны. Они считаются символом наступившей весны. Дарить тюльпаны начали еще в СССР, иногда вместо них выбирали мимозы. Причин на то несколько. Во-первых, букетики стоили сравнительно недорого. Во-вторых, тюльпаны бывают разных цветов: желтые, розовые, белые, фиолетовые и даже черные.

При помощи букета можно выразить свое отношение к человеку, которому его дарите. Букет розовых тюльпанов - проявление симпатии. Этот подарок уместен для коллеги или маленькой крестницы. Белый – символ чистоты, их предпочтительней дарить молодым женщинам и юным девушкам. Букет из белых тюльпанов говорит о том, что у вас просят прощения за какой-либо проступок. Желтые тюльпаны – вовсе не вестники разлуки, а символ богатства, достатка и успеха. Букет желтых тюльпанов подойдет для коллег или начальницы. Красные и бордовые цветы символизируют пылкую любовь, страсть. Их принято дарить только возлюбленным.Тюльпаны сиреневого оттенка – знак верности и преданности. Чем насыщеннее цвет, тем сильнее чувства дарящего.

Купить тюльпаны в Екатеринбурге можно в любом цветочном магазине, также их будут продавать на улицах из машин. Цена одного тюльпана варьируется от 50 рублей.

- Мы рекомендуем покупать тюльпаны в специализированных магазинах. Флористы смогут персонально для вас их оформить и собрать букет. Также цветы всегда хранятся в особых условиях, и такой подарок будет радовать вас не один день, - рассказывает флорист Полина Брусницына.

ВКУСНО И КРАСИВО

Если вам хочется по-настоящему удивить подарком, то вам подойдет вариант съедобного букета. Их собирают не флористы, а дизайнеры. Используют не цветы, а продукты. Композиции собирают из фруктов, сладостей, ягод. Бывают и совсем оригинальные наборы, например, в виде итальянской пасты или сушеной рыбки с пивом. Стоят такие шедевры от 2000 рублей.

Итальянские фантазии для девушки-гурмана. Фото: салон "Купидон".

- Сейчас модно собирать композиции из клубники, голубики и даже экзотических фруктов, например, драконий фрукт смотрится очень изящно или кокос. Спрос на них большой. Особенно хорошо пойдет для тех дам, кто не любит цветы, - рассказывает Полина Брусницына.

Ягодный букет. Цена 1700 рублей. Фото: салон OK_Buket

В Екатеринбурге их делают в студиях: «Купидон» (ул. Гурзуфская, 51, тел.: +7 (343) 266-41-13), «Элит-букет» (в городе несколько салонов, поэтому можно позвонить на круглосуточную линию: +7 (343) 243-55-98), «Оk buket» (ул. Павла Шаманова, 48, тел.: +7 (961) 772-55-86 )

ЦВЕТОЧНЫЙ ТОРТ

Такой вариант подойдет для дам, которые любят сладкое, но переживают за фигуру. Вариант два в одном – цветочный торт. Трехэтажные композиции создают из белых пионов и роз. Каждый уровень мастера украшают клубникой и голубикой. Правда цена такого подарка немного кусается – 5 тысяч рублей. Купить торт можно в цветочной мастерской «Шиповник».

Оригинальный подарок - цветочный торт. Цена такого - 5000 рублей. Фото: цветочная мастерская "Шиповник"

СУХОЦВЕТЫ

Новый тренд 2020 года – сухоцветы. Они не только красивые, но и практичнее.

- Букетам из сухоцветов не нужна вода, не требуется никакой домашний уход.

- Многие композиции продаются в специальной подставке, например, в корзине, а, значит, ваза им тоже не нужна. Магазины Екатеринбурга предлагают деревянные коробки, корзинки, маленькие вазы и шляпные коробки.

Букет из сухоцветов будет радовать вас очень долго. Фото: студия "Теплица"

- Таким букетам не страшна непогода – они не замерзнут на холоде и не завянут от жары.

- Это букет долгожитель. Он не меньше года будет напоминать о своем дарителе, особенно если прикрепить к нему открытку с теплыми словами.

Нападающая волейбольного клуба "Уралочка" про Николая Карполя: "Наш тренер на нас не кричит, а доносит информацию" 00:00 00:00

При этом приятно удивят цены этого подарка. Маленький букет может обойтись в 500 рублей.

ЦВЕТЫ С ГУБКОЙ

Некоторые магазины предлагают букеты в шляпной коробке, которые простоят дольше обычных. На дне располагается специальная губка, которую нужно поливать пару раз в неделю. За счет нее букет будет радовать свою хозяйку от двух до четырех недель.

В горшке есть специальная губка, которая будет несколько недель подпитывать ваш букет. Фото: XO-XO EKB

- Губка уже пропитана специальным питательным раствором. Вам нужно ежедневно и очень аккуратно подливать воду (между цветками). Вода должна быть прохладной. Выберите для композиции такое же место, как для букета: вдали от сквозняков, источников тепла, кондиционеров и форточек, - советует флорист.

КСТАТИ

ЦВЕТОЧНЫЕ МИФЫ И АНТИТРЕНДЫ

Вокруг цветов много мифов. Например, гвоздики. Часто их кладут у мемориалов или дарят на похороны. Но мало, кто знает о том, что гвоздики бывают не только ярко-красными, но и фиолетовыми, белыми, желтыми. Дизайнеры призывают не бояться экспериментов. Дурная слава и у белых калл. Мол, тоже похоронные, хоть и красивые.

- Каллы не похоронные, многие их любят и предпочитают букеты из них. Также их часто заказывают невесты для свадебного букета. Они просто для любителей, как и гвоздики, которые сейчас по цвету одни из самых разнообразных цветов. К тому же, они очень долго стоят, - объясняет Полина Брусницына.

Метровые розы теперь не в моде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метровые розы несколько лет назад заполонили странички популярных инстаграмщиц. Чем выше букет, тем сильнее чувства мужчины, который его подарил, а также больше лайков. Но вот эксперты закатывают глаза, когда их просят собрать подобную композицию.

- Метровые розы - это «ту мач». Во-первых, редко у кого есть дома вазы для хранения, поэтому их все равно подрежут, а во-вторых, люди любуются бутоном розы, а не ее стеблем, - считает Полина.

Плюшевые мишки из цветов тоже не в моде. Они были популярны два года подряд. Мода пришла из Азии, правда никто не выяснял, по какому поводу дарили такие букеты. Ходит легенда, что в Китае игрушку оставляли на могилах умерших детей. Но достоверно это не подтверждено. Сейчас ажиотаж на них спал и на цветочных прилавках медведей из цветов уже не увидишь. Флористы говорят, сделают медведя или любого персонажа по усмотрению клиента. Но в данный момент люди выбирают простые решения.

- Сейчас клиенты не заморачиваются по поводу красивой обертки. Чаще всего выбирают крафтовую бумагу. Она подходит почти к любому букету и любым цветам. Стоит она не дорого, а смотрится стильно. Сейчас в моде простота, никого не удивишь блестящей оберткой, - добавляет флорист цветочного магазина «Купидон» Анастасия.

Цветочные мишки два года подряд были трендом. Фото: салон "Жарден букет"

ВАЖНО

Как ухаживать за живыми цветами

Хочется, чтобы подаренный букет как можно дольше радовал девушку своей красотой. Вот несколько советов от флористов, которые продлят жизнь букета.

- Придя домой, обязательно поставьте букет в воду.

- Снимите со стеблей нижние листья, освежите срезы растений под проточной водой острым ножом под углом 45 градусов.

- Если букет небольшой, оставляете его на ночь в холодильнике. В магазинах цветы хранятся при температуре от 0 градусов.

- Меняйте воду ежедневно, стебли нужно обмывать под проточной водой и регулярно обновлять срезы, несколько раз в день букет следует опрыскивать из пульверизатора.

- Ваза с букетом не должна находиться вблизи отопительных приборов, на сквозняке или под прямыми лучами солнца.